Zeljko Kopic a trecut deja peste victoria cu FCSB. Ce a spus înainte de partida cu Metaloglobus - Antena Sport

Zeljko Kopic a susținut o conferință de presă înainte de partida de vineri dintre Dinamo și Metaloglobus din etapa a cincea a Ligii 1. “Câinii roșii” vin după prima victorie din noul sezon, obținută chiar împotriva marii rivale, FCSB.
După succesul cu 4-3 de pe Arena Națională, antrenorul croat a ținut să își aducă jucătorii cu picioarele pe pământ și să aibă un discurs echilibrat în fața jurnaliștilor.
Zeljko Kopic: “În fața noastră e alt meci dificil”
Tehnicianul de 47 de ani a prefațat duelul de la Clinceni împotriva echipei lui Mihai Teja și a vorbit inclusiv despre cum se simte atmosfera după succesul din derby cu FCSB. Kopic a ținut să puncteze că pe jucătorii săi îi așteaptă o partidă dificilă și că nu pot spera la puncte dacă nu se vor ridica la nivelul dorit, chiar dacă dau peste o nouă promovată.
“E un sentiment plăcut, echipa e fericită, toată lumea din club, din jurul echipei. Simțim aceasstă enrgie și suntem fericiți că ne-am făcut fericiți suporterii după mult timp după victoria victoria în fața rivalilor noștri cei mai mari. Echipa e într-o formă bună.
Știm că în fața noastră e alt meci dificil, dar mă aștept ca echipa să fie pregătită, să aibă personalitate, să joace un fotbal bun și să dea totul pentru alte trei puncte. E foarte, foarte important pentru noi.
(n.r. Întrebat dacă îi este greu să mențină jucătorii concentrați după victoria cu FCSB) Vom vedea. Toate meciurile din Liga 1 sunt echilibrate, la unele te aștepți la alte rezultate (n.r. față de cele care se produc). În acest an, trebuie să fii pregătit pentru fiecare meci în parte, să lupți, să alergi și să joci cel mai bun fotbal posibil.
Dacă nu ești la nivelul necesar, nu te poți aștepta la puncte. Trebuie să fim satisfăcuți de cele trei puncte cu FCSB, dar acum suntem concentrați doar pe Metaloglobus“, a declarat Zeljko Kopic.
Întrebat despre situația “casei” lui Dinamo după ce echipa a fost izgonită de administratorii Arcului de Triumf către Arena Națională, Kopic a dezvăluit că ar fi bine ca “alb-roșii” să mai adune meciuri pe cel mai mare stadion al țării. Antrenorul de 47 de ani consideră că acest lucru ar fi benefic în cazul în care formația ar ajunge să se califice în cupele europene și să joace acasă pe Arena Națională.