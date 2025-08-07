Zeljko Kopic a trecut deja peste victoria cu FCSB. Ce a spus înainte de partida cu Metaloglobus - Antena Sport

Zeljko Kopic a susținut o conferință de presă înainte de partida de vineri dintre Dinamo și Metaloglobus din etapa a cincea a Ligii 1. “Câinii roșii” vin după prima victorie din noul sezon, obținută chiar împotriva marii rivale, FCSB.

După succesul cu 4-3 de pe Arena Națională, antrenorul croat a ținut să își aducă jucătorii cu picioarele pe pământ și să aibă un discurs echilibrat în fața jurnaliștilor.

Zeljko Kopic: “În fața noastră e alt meci dificil”

Tehnicianul de 47 de ani a prefațat duelul de la Clinceni împotriva echipei lui Mihai Teja și a vorbit inclusiv despre cum se simte atmosfera după succesul din derby cu FCSB. Kopic a ținut să puncteze că pe jucătorii săi îi așteaptă o partidă dificilă și că nu pot spera la puncte dacă nu se vor ridica la nivelul dorit, chiar dacă dau peste o nouă promovată.

“E un sentiment plăcut, echipa e fericită, toată lumea din club, din jurul echipei. Simțim aceasstă enrgie și suntem fericiți că ne-am făcut fericiți suporterii după mult timp după victoria victoria în fața rivalilor noștri cei mai mari. Echipa e într-o formă bună.

Știm că în fața noastră e alt meci dificil, dar mă aștept ca echipa să fie pregătită, să aibă personalitate, să joace un fotbal bun și să dea totul pentru alte trei puncte. E foarte, foarte important pentru noi.