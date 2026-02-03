Ce clauză i-a pus Gigi Becali în contract lui Joao Paulo, după transferul la FCSB - Antena Sport

Joao Paulo a fost prezentat oficial la FCSB, fiind al treilea transfer al roş-albaştrilor, după Andre Duarte şi Ofri Arad. Gigi Becali i-a pus în contract o clauză importantă de reziliere.

Patronul de la FCSB a plătit 600.000 de euro pentru achiziţionarea mijlocaşului de 27 de ani cotat la 700.000 de euro. La Oţelul va ajunge însă şi suma pe care FIFA o oferă pentru jucătorii care evoluează la World Cup 2026, unde Paulo va ajunge cu Capul Verde.

Joao Paulo, clauză de reziliere de 3 milioane de euro

Astfel că în conturile gălăţenilor va ajunge o sumă totală de 1.2 milioane de euro. După ce a semnat cu FCSB, Joao Paulo are în contract o clauză de reziliere de 3 milioane de euro, susţine fanatik.ro.

Joao Paulo a semnat pe 3 ani şi jumătate şi va avea un salariu lunar de 15.000 de euro.

Paulo are nevoie de un nou permis de muncă

Joao Paulo a fost transferat, dar nu poate evolua încă pentru FCSB deoarce trebuie să primească din nou “permis de muncă”, cu toate că el a fost angajat tot în România, la Oţelul Galaţi.