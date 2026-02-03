Ce clauză i-a pus Gigi Becali în contract lui Joao Paulo, după transferul la FCSB - Antena Sport

Joao Paulo a fost prezentat oficial la FCSB, fiind al treilea transfer al roş-albaştrilor, după Andre Duarte şi Ofri Arad. Gigi Becali i-a pus în contract o clauză importantă de reziliere.
Patronul de la FCSB a plătit 600.000 de euro pentru achiziţionarea mijlocaşului de 27 de ani cotat la 700.000 de euro. La Oţelul va ajunge însă şi suma pe care FIFA o oferă pentru jucătorii care evoluează la World Cup 2026, unde Paulo va ajunge cu Capul Verde.
Joao Paulo, clauză de reziliere de 3 milioane de euro
Astfel că în conturile gălăţenilor va ajunge o sumă totală de 1.2 milioane de euro. După ce a semnat cu FCSB, Joao Paulo are în contract o clauză de reziliere de 3 milioane de euro, susţine fanatik.ro.
Joao Paulo a semnat pe 3 ani şi jumătate şi va avea un salariu lunar de 15.000 de euro.
Paulo are nevoie de un nou permis de muncă
Joao Paulo a fost transferat, dar nu poate evolua încă pentru FCSB deoarce trebuie să primească din nou “permis de muncă”, cu toate că el a fost angajat tot în România, la Oţelul Galaţi.
“El este deja transferat, trebuie doar să intervin eu ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială. El are permis de muncă, dar mai trebuie iar aprobat permisul de muncă. Trebuie să mai stau iar 30 de zile pentru aprobare. Dacă schimbi locul de muncă, trebuie alt permis de muncă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.
