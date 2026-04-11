Zeljko Kopic, despre Mircea Lucescu: “A fost o onoare pentru mine să-l cunosc”

Zeljko Kopic l-a omagiat joi pe regretatul Mircea Lucescu. Antrenorul „câinilor” a venit, alături de delegația lui Dinamo, și și-a luat adio de la „Il Luce”.
Kopic l-a cunoscut personal pe Mircea Lucescu. Pe lângă omagiul adus la Arena Națională, Kopic a oferit câteva declarații despre dispariția lui Micea Lucescu și la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj.
“A fost o onoare pentru mine să-l cunosc, să-l întâlnesc. Tot ceea ce a făcut pentru fotbal, ca joc, pentru fotbalul românesc este uimitor și merită respectul tuturor”, a spus tehnicianul “câinilor”.
Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani.
- Totul sau nimic pentru Kopic cu CFR Cluj: “Nu e ușor când rezultatele nu sunt bune”
- Speranță pentru Mihai Popescu. Anunțul făcut de Mirel Rădoi despre plecarea lui
- Fotbalistul FCSB-ului, pe lista cluburilor din Major League Soccer! Gigi Becali cere două milioane de euro
- FCSB – Oțelul LIVE TEXT (20:00). Campioana României vrea să urce pe primul loc în play-out. Echipele probabile
- Lovitură pentru Rapid, înaintea meciului cu FC Argeș! Ce problemă are titularul lui Costel Gâlcă