Zeljko Kopic, despre Mircea Lucescu: “A fost o onoare pentru mine să-l cunosc”

Zeljko Kopic l-a omagiat joi pe regretatul Mircea Lucescu. Antrenorul „câinilor” a venit, alături de delegația lui Dinamo, și și-a luat adio de la „Il Luce”.

Kopic l-a cunoscut personal pe Mircea Lucescu. Pe lângă omagiul adus la Arena Națională, Kopic a oferit câteva declarații despre dispariția lui Micea Lucescu și la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj.

“A fost o onoare pentru mine să-l cunosc, să-l întâlnesc. Tot ceea ce a făcut pentru fotbal, ca joc, pentru fotbalul românesc este uimitor și merită respectul tuturor”, a spus tehnicianul “câinilor”.

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani.