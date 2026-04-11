Totul sau nimic pentru Kopic cu CFR Cluj: “Nu e ușor când rezultatele nu sunt bune”

Radu Constantin Publicat: 11 aprilie 2026, 12:19

Zeljko Kopic, în timpul unui meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul cu CFR Cluj, din etapa a patra a play-off-ului Superligii.

“Sperăm, am lucrat bine săptămâna asta, unii dintre jucători au o formă mai bună. Karamoko e mai bine, Pușcaș își revine, avem mai multe opțiuni, în acest moment”, sunt ultimele vești date Kopic despre jucătorii care aveau probleme medicale.

Antrenorul este conștient că Dinamo nu-și mai permite pași greșiți: “Pentru noi, următoarele patru meciuri sunt foarte importante. Nu e ușor când rezultatele nu sunt bune, dar când avem rezultate bune nu vreau visăm, iar când lucrurile nu merg bine să intrăm în niște momente care nu sunt bune. Nu putem spune că echipa este într-o formă proastă, din punct de vedere al organizării.”

Legat de CFR Cluj, Kopic a declarat: “E un adversar greu, e greu să joci acolo”.

Jucătorii de la Dinamo vor merge împreună să ia Paștele.

“(n.red Este Paștele, în România, veți merge la noapte, cu echipa, să luați lumină, cum se face în România?) Da, da. Trebuie să vedem cum ne organiză. Îmi place să mănânc multe lucruri din România, dar trebuie să am grijă la kilograme. Avem nutriționistul nostru, dar partea de nutriție este una, iar tradițiile de Paște sunt altceva. Toți jucătorii care vor sărbători Paștele mâine, vor avea mesele lor”, a mai spus antrenorul.

Kopic a vorbit și despre dispariția lui Mircea Lucescu: “A fost o onoare pentru mine să-l cunosc, să-l întâlnesc. Tot ceea ce a făcut pentru fotbal, ca joc, pentru fotbalul românesc este uimitor și merită respectul tuturor.”

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

