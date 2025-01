Zeljko Kopic îl vrea pe Ionuţ Nedelcearu la Dinamo! Ce şanse sunt ca fundaşul să revină la echipă - Antena Sport

„Un punct important. Am meritat acest punct. În prima repriză, nu am fost periculoşi, am avut posesia doar. Presiunea noastră nu a fost bună, întârziam la minge.

(Despre Alexandru Pop) În primul rând, nu e uşor să joci pentru Dinamo. Are nevoie de timp pentru a se adapta. Ne-au lipsit anumite lucruri, trebuie să ştii să ataci zonele. Răzvan Patriche a făcut un meci bun în defensivă. Dar la pauză trebuia să facem ceva pentru a obţine acest punct.

Mitriţă e un jucător foarte periculos. Când făceau tranziţia pe un spaţiu mare, era imposibil să ne apărăm. Dar a fost mult mai bine în repriza a doua”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Dinamo 1-1.