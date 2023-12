Zeljko Kopic, mesaj tranşant după ce Dinamo a pierdut şi cu U Cluj: "E greu să accept! Fiecare meci devine crucial!" - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Kopic a mai declarat că mentalitatea este cel mai important lucru în acest moment la Dinamo, dat fiind faptul că roş-albii nu reuşesc să traverseze pasa proastă în care se află din luna august. Tehnicianul „câinilor” susţine că fiecare meci va fi unul crucial pentru echipă.

„Am avut multe ocazii. Am făcut câteva schimbări, am avut stabilitate în defensivă. Băieţii au dat totul, toţi sunt dezamăgiţi. Nu este uşor, trebuie să avem intenistate maximă, să punem adversarul sub presiune din prima secundă. Reacţia de după golul încasat a fost ok, am fost mai buni din minut în minut. Am avut ocazii, nu am reuşit să marcăm, nu este uşor să acceptăm asta.

Reclamă

Este o problemă! Dacă avem control în meciuri, avem balonul, ne creăm ocazii, este o problemă că nu marcăm. Trebuie să facem totul în această săptămână pentru a pregăti următorul meci. Lucrăm în fiecare zi, pe toate părţile, cel mai important lucru este mentalitate. Vorbim, analizăm, facem tot ce putem. Nu pot să spun că jucătorii nu au vrut, au avut multe părţi bune în meci. Trebuie să acceptăm. Fiecare meci e crucial în acest moment”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro.

Dinamo, spulberată de foştii jucători

Dinamo a fost spulberată de foştii jucători, în duelul cu U Cluj. Dan Nistor şi Daniel Popa au colaborat perfect la deschiderea de scor de pe terenul „câinilor”. Cei doi au evoluat împreună la formaţia din Ştefan cel Mare, în urmă cu trei ani.

Încă din minutul 4 al duelului de pe arena Arcul de Triumf, U Cluj a deschis scorul. Daniel Popa a preluat balonul în interiorul careului, cel care i-a pasat fiind Alexandru Chipciu. Atacantul i-a pasat ulterior lui Dan Nistor, care se afla singur în faţa porţii lui Golubovic.

Reclamă

Nistor nu a stat pe gânduri şi a marcat cu un şut perfect, lăsându-l fără reacţie pe portarul dinamovist. Imediat după ce a marcat, Nistor a ridicat mâinile şi nu s-a bucurat, dat fiind trecutul său în tricoul „câinilor”. Dan Nistor a bifat nu mai puţin de 105 meciuri pentru Dinamo, în toate competiţiile, reuşind să marcheze 18 goluri şi să ofere 41 de pase decisive. Mijlocaşul ajuuns la 35 de ani a fost transferat de „câini” în vara lui 2016, peste un sezon fiind transferat de CFR Cluj. În Gruia, Nistor a petrecut doar o jumătate de sezon, revenind la Dinamo în iarna lui 2018. A petrecut doi ani în Ştefan cel Mare, şi a fost ulterior cumpărat de Universitatea Craiova în schimbul sumei de 260.000 de euro. În perioada petrecută la Dinamo, Nistor a devenit chiar şi căpitanul echipei, chipul său fiind pentru o scurtă perioadă, pe autocarul echipei.