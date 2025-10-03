Zeljko Kopic, mutare super-inspirată! L-a introdus în teren pe Stipe Perica, care a marcat după doar 5 minute - Antena Sport

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a reuşit o schimbare foarte inspirată în meciul Unirea Slobozia – Dinamo.

Kopic l-a introdus pe teren în minutul 60 al meciului pe Stipe Perica (30 de ani), iar atacantul croat a deschis scorul în meciul Unirea Slobozia – Dinamo în minutul 65.

Stipe Perica a deschis scorul în Unirea Slobozia – Dinamo, la 5 minute după ce a fost introdus pe teren de Kopic

Perica a marcat cu noroc, deviind un şut trimis spre poartă de Andrei Mărginean (24 de ani). Perica îl înlocuise pe Alex Pop, care a marcat golul egalizator al “câinilor” în meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2.

Meciul de la Clinceni se joacă în condiţii deosebite. A plouat torenţial la Clinceni, iar partida a fost aproape de a fi amânată. În cele din urmă arbitrii au decis că meciul se poate disputa.

Dinamo e încurajată la Clinceni de mulţi suporteri, care creează o atmosferă excelentă pentru jucătorii lui Kopic. Aceştia se simt ca acasă, din tribune auzindu-se doar suporterii lui Dinamo.