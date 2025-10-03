Zeljko Kopic, mutare super-inspirată! L-a introdus în teren pe Stipe Perica, care a marcat după doar 5 minute - Antena Sport

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a reuşit o schimbare foarte inspirată în meciul Unirea Slobozia – Dinamo.
Kopic l-a introdus pe teren în minutul 60 al meciului pe Stipe Perica (30 de ani), iar atacantul croat a deschis scorul în meciul Unirea Slobozia – Dinamo în minutul 65.
Stipe Perica a deschis scorul în Unirea Slobozia – Dinamo, la 5 minute după ce a fost introdus pe teren de Kopic
Perica a marcat cu noroc, deviind un şut trimis spre poartă de Andrei Mărginean (24 de ani). Perica îl înlocuise pe Alex Pop, care a marcat golul egalizator al “câinilor” în meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2.
Meciul de la Clinceni se joacă în condiţii deosebite. A plouat torenţial la Clinceni, iar partida a fost aproape de a fi amânată. În cele din urmă arbitrii au decis că meciul se poate disputa.
Dinamo e încurajată la Clinceni de mulţi suporteri, care creează o atmosferă excelentă pentru jucătorii lui Kopic. Aceştia se simt ca acasă, din tribune auzindu-se doar suporterii lui Dinamo.
Sute de fani ai “câinilor” au putut intra pe stadion abia după jumătatea primei reprize. Ei au aşteptat în ploaie să fie lăsaţi să intre. Organizatorii nu s-au aşteptat la un număr atât de mare de fani.
Stipe Perica a fost afectat de accidentări în acest început de sezon. Este abia primul gol al croatului, în al cincilea meci în care joacă pentru Dinamo în acest sezon. Trecut pe la Chelsea, Stipe Perica este cotat în prezent de către transfermarkt.com la 650.000 de euro.
- Zeljko Kopic a trecut repede peste victoria cu Unirea Slobozia: „Ne pregătim intens pentru meciul cu Rapid”
- Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: “Ne compromitem toţi, ne facem de râs”
- Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. „Câinii” se impun pe un teren inundat la Clinceni și urcă pe locul al doilea
- Scene ireale la Clinceni! Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie la porțile stadionului. Cum a fost posibil
- Gigi Becali a spus cât cheltuie anual cu salariile jucătorilor la FCSB