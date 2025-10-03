Scene ireale la Clinceni! Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie la porțile stadionului. Cum a fost posibil - Antena Sport

Închide meniul
Scene ireale la Clinceni! Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie la porțile stadionului. Cum a fost posibil

Daniel Işvanca Publicat: 3 octombrie 2025, 21:34

Suporterii lui Dinamo / SPORT PICTURES

Unirea Slobozia – Dinamo București este meciul care a deschis etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Partida are loc pe stadionul din Clinceni, acolo unde jucătorii trebuie să înfrunte niște condiții incredibile, din cauza ploii care a căzut în ultimele ore.

Starea suprafeței de joc este una deplorabilă, iar suporterii celor de la Dinamo au fost nevoiți să aștepte timp de minute bune în ploaie pentru a putea intra pe stadion.

Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie la meciul cu Slobozia. Ce s-a întâmplat la Clinceni

Fotbalul a fost vizibil afectat la Clinceni în partida dintre Unirea Slobozia și Dinamo București. Jucătorii celor două echipe s-au chinuit teribil să evolueze pe un teren îmbibat cu apă, iar suporterii au avut și ei de suferit.

Din cauza organizării, câteva sute de fani ai lui Dinamo au putut intra pe stadion abia după jumătatea primei reprize. Potrivit fanatik.ro, organizatorii nu au reușit să facă față numărului mare de suporteri veniți de la București.

Mai mult decât atât, poarta pe unde fanii „câinilor” își fac accesul are un singur scanner de bilete funcțional, motiv pentru care totul s-a desfășurat foarte greu.

22:31
