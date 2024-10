Adrian Mititelu a făcut anunţul: cine e antrenorul lui FCU Craiova! De ce s-a prăbuşit echipa din Bănie - Antena Sport

Adrian Mititelu a făcut anunţul: cine e antrenorul lui FCU Craiova. Este vorba de Marius Croitoru, cel care va continua la echipă, având acelaşi obiectiv, promovarea în Liga 1.

Mititelu a dezvăluit că antrenorul şi-a dat demisia după eşecul cu Afumaţi, 0-3, dar acesta nu a acceptat-o până la urmă. Mai mult, patronu a susţinut că prăbuşirea echipei sale are legătură cu plecarea lui Dan Vasilică, care a ajuns între timp preparatorul fizic la CSM Târgu Jiu.

„Marius Croitoru este în continuare antrenorul echipei noastre, deşi după meciul cu Afumaţi şi-a manifestat intenţia de a încheia colaborarea, spunând că este epuizat şi că nu mai poate. Iniţial, am fost de acord să accept demisia lui.

Ulterior, am ajuns la concluzia cănu asta este soluţia pentru a rezolva problema echipei. Prăbuşirea echipei nu are legătură cu antrenorii. Am ajuns la concluzia că a început după plecarea lui Dan Vasilică din club.

Le-am făcut pe plac tuturor care m-au înjurat că Vasilică distruge echipa. Cu Vasilică am făcut dintr-o echipă banală de Liga 3 una de temut din Liga 1. Am făcut din jucători no name jucători pe care i-am vândut pe milioane de euro.