"Nu e rivalitate, e primul meci din istorie". Ionel Dănciulescu, tranșant înainte de CS Dinamo - Steaua - Antena Sport

Ionel Dănciulescu ocupă funcția de manager al lui CS Dinamo, însă asta nu îl împiedică să fie de părere că duelul cu Steaua din această etapă marchează prima întâlnire dintre cele două formații. Deși ambele echipe poartă numele unor cluburi care au scris istorie în fotbalul românesc, al doilea cel mai bun marcator din istoria Ligii 1 e de părere că meciul care va avea loc astăzi în liga a doua nu reprezintă un derby,

CS Dinamo și Steaua se vor lupta astăzi la Buftea în etapa a treia din eșalonul secund, la ora 18:30.

Ionel Dănciulescu: “Diseară, la noi nu vine nimeni în tribună”

Fostul fotbalist care a evoluat atât pentru Dinamo, cât și pentru ce se numea Steaua la acea vreme nu are un entuziasm atât de mare precum alte persoane pentru meciul care va avea loc diseară în liga secundă. Spre exemplu, chiar cei de la CS Dinamo, club unde “Danciu” este manager, au promovat partida zilele trecute drept un derby de tradiție printr-o postare la care au atașat o fotografie cu un duel între Dan Petrescu și Ionuț Lupescu.

Mai mult decât atât, lovitura de start a meciului va fi dată de Ioan Andone, o legendă “alb-roșie”, căruia i se alătură Ștefan Iovan, căpitanul Stelei de la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986. Cu toate acestea, Dănciulescu nu consdieră meciul un derby și a mărturisit cât de scăzut e interesul fanilor din partea echipei sale.