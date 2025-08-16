Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu e rivalitate, e primul meci din istorie". Ionel Dănciulescu, tranșant înainte de CS Dinamo - Steaua - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | “Nu e rivalitate, e primul meci din istorie”. Ionel Dănciulescu, tranșant înainte de CS Dinamo – Steaua

“Nu e rivalitate, e primul meci din istorie”. Ionel Dănciulescu, tranșant înainte de CS Dinamo – Steaua

Andrei Nicolae Publicat: 16 august 2025, 12:48

Comentarii
Nu e rivalitate, e primul meci din istorie. Ionel Dănciulescu, tranșant înainte de CS Dinamo – Steaua

Ionel Dănciulescu și Florin Bratu, după un meci al lui CS Dinamo / Sport Pictures

Ionel Dănciulescu ocupă funcția de manager al lui CS Dinamo, însă asta nu îl împiedică să fie de părere că duelul cu Steaua din această etapă marchează prima întâlnire dintre cele două formații. Deși ambele echipe poartă numele unor cluburi care au scris istorie în fotbalul românesc, al doilea cel mai bun marcator din istoria Ligii 1 e de părere că meciul care va avea loc astăzi în liga a doua nu reprezintă un derby,

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CS Dinamo și Steaua se vor lupta astăzi la Buftea în etapa a treia din eșalonul secund, la ora 18:30.

Ionel Dănciulescu: “Diseară, la noi nu vine nimeni în tribună”

Fostul fotbalist care a evoluat atât pentru Dinamo, cât și pentru ce se numea Steaua la acea vreme nu are un entuziasm atât de mare precum alte persoane pentru meciul care va avea loc diseară în liga secundă. Spre exemplu, chiar cei de la CS Dinamo, club unde “Danciu” este manager, au promovat partida zilele trecute drept un derby de tradiție printr-o postare la care au atașat o fotografie cu un duel între Dan Petrescu și Ionuț Lupescu.

Mai mult decât atât, lovitura de start a meciului va fi dată de Ioan Andone, o legendă “alb-roșie”, căruia i se alătură Ștefan Iovan, căpitanul Stelei de la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986. Cu toate acestea, Dănciulescu nu consdieră meciul un derby și a mărturisit cât de scăzut e interesul fanilor din partea echipei sale.

Reclamă
Reclamă

În viziunea fostului atacant, clubul care aparține de MAI nu este continuatoarea lui Dinamo, ci o echipă ce are patru ani de existență, motiv pentru care nu poate să joace un meci și să fie considerat derby.

Nu e derby, pentru că noi suntem în competiții doar de 4 ani. Nu e rivalitate, e primul meci din istorie pe care îl jucăm între noi. Nu avem rivalitatea celor din prima ligă. E doar un meci de fotbal. Suntem o echipă înființată de 4 ani.

Noi avem alt scop. Săptămâna trecută am debutat un copil de 16 ani. Diseară, la noi nu vine nimeni în tribună. Vin doar rudele și iubitele“, a spus Dănciulescu la Digi Sport.

Două scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă RusiaDouă scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă Rusia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Observator
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau în Sinaia. Cine a sărit în ajutorul lor? Reacția lui Alexandrov. Update
Fanatik.ro
Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau în Sinaia. Cine a sărit în ajutorul lor? Reacția lui Alexandrov. Update
14:10
Nicolae Stanciu, lecție de modestie după debutul cu gol de la Genoa: “Nu caut statistici”
13:51
Primul pas pentru venirea lui Donnarumma la Man. City. “Cetățenii” au o ofertă pentru Ederson
13:50
Scor “de maidan” la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2
13:39
Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! „Echipa ne unește pe toți!”
13:36
Scandal în Portugalia. Un antrenor își strigă disperarea în țara afectată de valuri infernale de căldură
13:25
Estrela Amadora – Benfica, 22:30, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, duel cu un colos din Portugalia după debutul de vis
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” 6 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”