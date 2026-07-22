Programul complet al turului sezonului 2026-2027 de Liga 2

Miercuri, 22 iulie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a programului de disputare a sezonului regular al Ligii 2 pentru ediția 2026-2027.
Eşalonul secund, ce va avea la start 22 de echipe, va debuta la începutul lunii august, iar mai jos poţi vedea programul celor 21 de etape din turul competiţiei.
Programul Ligii 2 pentru sezonul 2026-2027
Etapa 1, 1 august 2026
Steaua București – CSM Slatina
SCM Râmnicu Vâlcea – SC Popești Leordeni
FC Bacău – CSL Ștefăneștii de Jos
CSC Dumbrăviţa – AFC Hermannstadt
ACSM Reşiţa – AFC ASA Târgu Mureş
Cetatea Suceava – Concordia Chiajna
FC Bihor Oradea – Unirea Slobozia
CS Gloria Bistrița – CSC Şelimbăr
Știința Poli Timișoara – Chindia Târgoviște
Metaloglobus Bucureşti – Metalul Buzău
CS Afumaţi – CS Dinamo Bucureşti
Etapa 2 – 8 august 2026
CSM Slatina – CS Dinamo Bucureşti
Metalul Buzău – CS Afumaţi
Chindia Târgoviște – Metaloglobus Bucureşti
CSC Şelimbăr – Știința Poli Timișoara
Unirea Slobozia – CS Gloria Bistrița
Concordia Chiajna – FC Bihor Oradea
AFC ASA Târgu Mureş – Cetatea Suceava
AFC Hermannstadt – ACSM Reşiţa
CSL Ștefăneștii de Jos – CSC Dumbrăviţa
SC Popești Leordeni – FC Bacău
Steaua București – SCM Râmnicu Vâlcea
Etapa 3 – 15 august 2026
SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Slatina
FC Bacău – Steaua București
CSC Dumbrăviţa – SC Popești Leordeni
ACSM Reşiţa – CSL Ștefăneștii de Jos
Cetatea Suceava – AFC Hermannstadt
FC Bihor Oradea – AFC ASA Târgu Mureş
CS Gloria Bistrița – Concordia Chiajna
Știința Poli Timișoara – Unirea Slobozia
Metaloglobus Bucureşti – CSC Şelimbăr
CS Afumaţi – Chindia Târgoviște
CS Dinamo Bucureşti – Metalul Buzău
Etapa 4 – 22 august 2026
CSM Slatina – Metalul Buzău
Chindia Târgoviște – CS Dinamo Bucureşti
CSC Şelimbăr – CS Afumaţi
Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti
Concordia Chiajna – Știința Poli Timișoara
AFC ASA Târgu Mureş – CS Gloria Bistrița
AFC Hermannstadt – FC Bihor Oradea
CSL Ștefăneștii de Jos – Cetatea Suceava
SC Popești Leordeni – ACSM Reşiţa
Steaua București – CSC Dumbrăviţa
SCM Râmnicu Vâlcea – FC Bacău
Etapa 5 – 29 august 2026
FC Bacău – CSM Slatina
CSC Dumbrăviţa – SCM Râmnicu Vâlcea
ACSM Reşiţa – Steaua București
Cetatea Suceava – SC Popești Leordeni
FC Bihor Oradea – CSL Ștefăneștii de Jos
CS Gloria Bistrița – AFC Hermannstadt
Știința Poli Timișoara – AFC ASA Târgu Mureş
Metaloglobus Bucureşti – Concordia Chiajna
CS Afumaţi – Unirea Slobozia
CS Dinamo Bucureşti – CSC Şelimbăr
Metalul Buzău – Chindia Târgoviște
Etapa 6 – 5 septembrie 2026
CSM Slatina – Chindia Târgoviște
CSC Şelimbăr – Metalul Buzău
Unirea Slobozia – CS Dinamo Bucureşti
Concordia Chiajna – CS Afumaţi
AFC ASA Târgu Mureş – Metaloglobus Bucureşti
AFC Hermannstadt – Știința Poli Timișoara
CSL Ștefăneștii de Jos – CS Gloria Bistrița
SC Popești Leordeni – FC Bihor Oradea
Steaua București – Cetatea Suceava
SCM Râmnicu Vâlcea – ACSM Reşiţa
FC Bacău – CSC Dumbrăviţa
Etapa 7 – 12 septembrie 2026
CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina
ACSM Reşiţa – FC Bacău
Cetatea Suceava – SCM Râmnicu Vâlcea
FC Bihor Oradea – Steaua București
CS Gloria Bistrița – SC Popești Leordeni
Știința Poli Timișoara – CSL Ștefăneștii de Jos
Metaloglobus Bucureşti – AFC Hermannstadt
CS Afumaţi – AFC ASA Târgu Mureş
CS Dinamo Bucureşti – Concordia Chiajna
Metalul Buzău – Unirea Slobozia
Chindia Târgoviște – CSC Şelimbăr
Etapa 8 – 19 septembrie 2026
CSM Slatina – CSC Şelimbăr
Unirea Slobozia – Chindia Târgoviște
Concordia Chiajna – Metalul Buzău
AFC ASA Târgu Mureş – CS Dinamo Bucureşti
AFC Hermannstadt – CS Afumaţi
CSL Ștefăneștii de Jos – Metaloglobus Bucureşti
SC Popești Leordeni – Știința Poli Timișoara
Steaua București – CS Gloria Bistrița
SCM Râmnicu Vâlcea – FC Bihor Oradea
FC Bacău – Cetatea Suceava
CSC Dumbrăviţa – ACSM Reşiţa
Etapa 9 – 10 octombrie 2026
ACSM Reşiţa – CSM Slatina
Cetatea Suceava – CSC Dumbrăviţa
FC Bihor Oradea – FC Bacău
CS Gloria Bistrița – SCM Râmnicu Vâlcea
Știința Poli Timișoara – Steaua București
Metaloglobus Bucureşti – SC Popești Leordeni
CS Afumaţi – CSL Ștefăneștii de Jos
CS Dinamo Bucureşti – AFC Hermannstadt
Metalul Buzău – AFC ASA Târgu Mureş
Chindia Târgoviște – Concordia Chiajna
CSC Şelimbăr – Unirea Slobozia
Etapa 10 – 17 octombrie 2026
CSM Slatina – Unirea Slobozia
Concordia Chiajna – CSC Şelimbăr
AFC ASA Târgu Mureş – Chindia Târgoviște
AFC Hermannstadt – Metalul Buzău
CSL Ștefăneștii de Jos – CS Dinamo Bucureşti
SC Popești Leordeni – CS Afumaţi
Steaua București – Metaloglobus Bucureşti
SCM Râmnicu Vâlcea – Știința Poli Timișoara
FC Bacău – CS Gloria Bistrița
CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea
ACSM Reşiţa – Cetatea Suceava
Etapa 11 – 24 octombrie 2026
Cetatea Suceava – CSM Slatina
FC Bihor Oradea – ACSM Reşiţa
CS Gloria Bistrița – CSC Dumbrăviţa
Știința Poli Timișoara – FC Bacău
Metaloglobus Bucureşti – SCM Râmnicu Vâlcea
CS Afumaţi – Steaua București
CS Dinamo Bucureşti – SC Popești Leordeni
Metalul Buzău – CSL Ștefăneștii de Jos
Chindia Târgoviște – AFC Hermannstadt
CSC Şelimbăr – AFC ASA Târgu Mureş
Unirea Slobozia – Concordia Chiajna
Etapa 12 – 31 octombrie 2026
CSM Slatina – Concordia Chiajna
AFC ASA Târgu Mureş – Unirea Slobozia
AFC Hermannstadt – CSC Şelimbăr
CSL Ștefăneștii de Jos – Chindia Târgoviște
SC Popești Leordeni – Metalul Buzău
Steaua București – CS Dinamo Bucureşti
SCM Râmnicu Vâlcea – CS Afumaţi
FC Bacău – Metaloglobus Bucureşti
CSC Dumbrăviţa – Știința Poli Timișoara
ACSM Reşiţa – CS Gloria Bistrița
Cetatea Suceava – FC Bihor Oradea
Etapa 13 – 7 noiembrie 2026
FC Bihor Oradea – CSM Slatina
CS Gloria Bistrița – Cetatea Suceava
Știința Poli Timișoara – ACSM Reşiţa
Metaloglobus Bucureşti – CSC Dumbrăviţa
CS Afumaţi – FC Bacău
CS Dinamo Bucureşti – SCM Râmnicu Vâlcea
Metalul Buzău – Steaua București
Chindia Târgoviște – SC Popești Leordeni
CSC Şelimbăr – CSL Ștefăneștii de Jos
Unirea Slobozia – AFC Hermannstadt
Concordia Chiajna – AFC ASA Târgu Mureş
Etapa 14 – 21 noiembrie 2026
CSM Slatina – AFC ASA Târgu Mureş
AFC Hermannstadt – Concordia Chiajna
CSL Ștefăneștii de Jos – Unirea Slobozia
SC Popești Leordeni – CSC Şelimbăr
Steaua București – Chindia Târgoviște
SCM Râmnicu Vâlcea – Metalul Buzău
FC Bacău – CS Dinamo Bucureşti
CSC Dumbrăviţa – CS Afumaţi
ACSM Reşiţa – Metaloglobus Bucureşti
Cetatea Suceava – Știința Poli Timișoara
FC Bihor Oradea – CS Gloria Bistrița
Etapa 15 – 28 noiembrie 2026
CS Gloria Bistrița – CSM Slatina
Știința Poli Timișoara – FC Bihor Oradea
Metaloglobus Bucureşti – Cetatea Suceava
CS Afumaţi – ACSM Reşiţa
CS Dinamo Bucureşti – CSC Dumbrăviţa
Metalul Buzău – FC Bacău
Chindia Târgoviște – SCM Râmnicu Vâlcea
CSC Şelimbăr – Steaua București
Unirea Slobozia – SC Popești Leordeni
Concordia Chiajna – CSL Ștefăneștii de Jos
AFC ASA Târgu Mureş – AFC Hermannstadt
Etapa 16 – 5 decembrie 2026
CSM Slatina – AFC Hermannstadt
CSL Ștefăneștii de Jos – AFC ASA Târgu Mureş
SC Popești Leordeni – Concordia Chiajna
Steaua București – Unirea Slobozia
SCM Râmnicu Vâlcea – CSC Şelimbăr
FC Bacău – Chindia Târgoviște
CSC Dumbrăviţa – Metalul Buzău
ACSM Reşiţa – CS Dinamo Bucureşti
Cetatea Suceava – CS Afumaţi
FC Bihor Oradea – Metaloglobus Bucureşti
CS Gloria Bistrița – Știința Poli Timișoara
Etapa 17 – 12 decembrie 2026
Știința Poli Timișoara – CSM Slatina
Metaloglobus Bucureşti – CS Gloria Bistrița
CS Afumaţi – FC Bihor Oradea
CS Dinamo Bucureşti – Cetatea Suceava
Metalul Buzău – ACSM Reşiţa
Chindia Târgoviște – CSC Dumbrăviţa
CSC Şelimbăr – FC Bacău
Unirea Slobozia – SCM Râmnicu Vâlcea
Concordia Chiajna – Steaua București
AFC ASA Târgu Mureş – SC Popești Leordeni
AFC Hermannstadt – CSL Ștefăneștii de Jos
Etapa 18 – 2 februarie 2027
CSM Slatina – CSL Ștefăneștii de Jos
SC Popești Leordeni – AFC Hermannstadt
Steaua București – AFC ASA Târgu Mureş
SCM Râmnicu Vâlcea – Concordia Chiajna
FC Bacău – Unirea Slobozia
CSC Dumbrăviţa – CSC Şelimbăr
ACSM Reşiţa – Chindia Târgoviște
Cetatea Suceava – Metalul Buzău
FC Bihor Oradea – CS Dinamo Bucureşti
CS Gloria Bistrița – CS Afumaţi
Știința Poli Timișoara – Metaloglobus Bucureşti
Etapa 19 – 27 februarie 2027
Metaloglobus Bucureşti – CSM Slatina
CS Afumaţi – Știința Poli Timișoara
CS Dinamo Bucureşti – CS Gloria Bistrița
Metalul Buzău – FC Bihor Oradea
Chindia Târgoviște – Cetatea Suceava
CSC Şelimbăr – ACSM Reşiţa
Unirea Slobozia – CSC Dumbrăviţa
Concordia Chiajna – FC Bacău
AFC ASA Târgu Mureş – SCM Râmnicu Vâlcea
AFC Hermannstadt – Steaua București
CSL Ștefăneștii de Jos – SC Popești Leordeni
Etapa 20 – 6 martie 2027
CSM Slatina – SC Popești Leordeni
Steaua București – CSL Ștefăneștii de Jos
SCM Râmnicu Vâlcea – AFC Hermannstadt
FC Bacău – AFC ASA Târgu Mureş
CSC Dumbrăviţa – Concordia Chiajna
ACSM Reşiţa – Unirea Slobozia
Cetatea Suceava – CSC Şelimbăr
FC Bihor Oradea – Chindia Târgoviște
CS Gloria Bistrița – Metalul Buzău
Știința Poli Timișoara – CS Dinamo Bucureşti
Metaloglobus Bucureşti – CS Afumaţi
Etapa 21 – 13 martie 2027
CS Afumaţi – CSM Slatina
CS Dinamo Bucureşti – Metaloglobus Bucureşti
Metalul Buzău – Știința Poli Timișoara
Chindia Târgoviște – CS Gloria Bistrița
CSC Şelimbăr – FC Bihor Oradea
Unirea Slobozia – Cetatea Suceava
Concordia Chiajna – ACSM Reşiţa
AFC ASA Târgu Mureş – CSC Dumbrăviţa
AFC Hermannstadt – FC Bacău
CSL Ștefăneștii de Jos – SCM Râmnicu Vâlcea
SC Popești Leordeni – Steaua București
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