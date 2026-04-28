Corvinul se pregătește de Liga 1! Primul transfer rezolvat de gruparea antrenată de Florin Maxim

Daniel Işvanca Publicat: 28 aprilie 2026, 18:47

Corvinul Hunedoara are un avans de opt puncte în fruntea ligii a doua, iar gruparea antrenată de Florin Maxim se pregătește de promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc.

Mai mult decât atât, conducerea ar fi rezolvat deja și primul transfer care vine la pachet cu promovarea, fotbalistul având nu mai puțin de 99 de apariții în Liga 1.

Corvinul s-a înțeles cu brazilianul Roger

Florin Maxim își pregătește deja lotul pentru sezonul viitor pe banca celor de la Corvinul Hunedoara, în contextul în care echipa este la doar un pas de a-și adjudeca prezența pe prima scenă a fotbalului românesc.

Potrivit celor de la gsp.ro, hunedorenii au bătut deja palma cu brazilianul Roger, fotbalist cu 99 de apariții în Liga 1, legitimat în trecut la UTA Arad, Universitatea Cluj și chiar și la Corvinul.

Cu un titlu de campion al României alături de CFR Cluj, jucătorul brazilian a evoluat ultima oară pentru cei de la North EC (MG). Roger a mai fost jucătorul Corvinului, în vara anului 2024, împrumutat de la U Cluj, dar numai pentru o scurtă perioadă de timp.

