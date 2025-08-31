CS Dinamo a făcut 1-1 cu FC Bacău, echipa finanţată de fraţii Pavăl. Corvinul, meci cu 5 goluri! - Antena Sport

Formaţia CS Dinamo a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei FC Bacău, în etapa a cincea a Ligii a II-a.
Pentru Dinamo a marcat Kiricenko (38), iar pentru FC Bacău a înscris Aftanache, în minutul 83. Nou-promovată în Liga a 2-a, FC Bacău este finanţată de fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, deţinătorii lanţului de magazine Dedeman.
CS Dinamo – FC Bacău 1-1 şi Corvinul – Şelimbăr 3-2, în Liga a 2-a
Într-un alt meci disputat duminică, echipa Corvinul Hunedoara a învins CS Şelimbăr, scor 3-2.
Pentru Corvinul au punctat Manolache (47, 68) şi Filip (82), în timp ce pentru Şelimbăr a înscris Bucuroiu (45, 63).
Confruntarea Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa se va disputa marţi, 2 septembrie.
