Transferul anunţat oficial de Steaua - Antena Sport

Transferul anunţat oficial de Steaua

Dan Roșu Publicat: 27 ianuarie 2026, 10:56

Comentarii
Nacho Bonet Aparicio

Spaniolul Nacho Bonet Aparicio este cel mai nou jucător al echipei Steaua Bucureşti. El a semnat un contract pe şase luni cu formaţia din Liga 2.

În vârstă de 24 de ani, pe care i-a împlinit pe 25 ianuarie, Nacho Bonet evoluează pe postul de fundaş central. A fost crescut la juniorii lui RCD Mallorca, iar în Ghencea a ajuns de la echipa CF Can Vidalet.

Nacho Bonet Aparicio a semnat cu Steaua

“Sunt fericit că am ajuns la un club mare, cum este Steaua! Am venit cu inima deschisă şi îmi doresc să ajut Steaua să obţină rezultate cât mai bune în campionat”, a declarat fundaşul spaniol pentru pagina oficială de Facebook a clubului Steaua.

Ce posturi vrea să acopere Daniel Opriţa la Steaua

Până pe 30 ianuarie, steliştii vor avea un cantonament în propriul complex. Apoi, până la startul sezonului, vor disputa cinci meciuri amicale, cu AFC Câmpulung Muscel (30 ianuarie), CS Dinamo (4 februarie), CSM Alexandria (7 februarie), Balș (11 februarie) și Chindia Târgoviște (14 februarie).

“Mi-aș dori un fundaș central, ideal doi, dar e greu să găsim pe cineva care să fie și liber de contract, să ceară și un salariu mic. Pentru a putea să transferăm jucători, ar trebui mai întâi să plece cineva“, a spus recent Daniel Opriţa.

