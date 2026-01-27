Transferul anunţat oficial de Steaua - Antena Sport

Spaniolul Nacho Bonet Aparicio este cel mai nou jucător al echipei Steaua Bucureşti. El a semnat un contract pe şase luni cu formaţia din Liga 2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În vârstă de 24 de ani, pe care i-a împlinit pe 25 ianuarie, Nacho Bonet evoluează pe postul de fundaş central. A fost crescut la juniorii lui RCD Mallorca, iar în Ghencea a ajuns de la echipa CF Can Vidalet.

Nacho Bonet Aparicio a semnat cu Steaua

“Sunt fericit că am ajuns la un club mare, cum este Steaua! Am venit cu inima deschisă şi îmi doresc să ajut Steaua să obţină rezultate cât mai bune în campionat”, a declarat fundaşul spaniol pentru pagina oficială de Facebook a clubului Steaua.

Ce posturi vrea să acopere Daniel Opriţa la Steaua

Până pe 30 ianuarie, steliştii vor avea un cantonament în propriul complex. Apoi, până la startul sezonului, vor disputa cinci meciuri amicale, cu AFC Câmpulung Muscel (30 ianuarie), CS Dinamo (4 februarie), CSM Alexandria (7 februarie), Balș (11 februarie) și Chindia Târgoviște (14 februarie).