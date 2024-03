OFICIAL | Gabi Tamaş a revenit în fotbal! A semnat cu o echipă pentru care a evoluat - Antena Sport

Gabi Tamaş a revenit în fotbal, ca director sportiv

El a semnat cu Concordia Chiajna, echipa de la care s-a retras din activitatea de fotbalist

Fenomenul televiziunii în România: Chefi la cuțite. Noua generație. Din 18 Martie, Luni, Marți și Miercuri 20:30 pe Antena 1 și AntenaPLAY. Hai la masă, România! Gabi Tamaş a revenit în fotbal, ca director sportiv! Fostul fotbalist a semnat cu echipa de la care s-a retras din cariera de fotbalist, Concordia Chiajna.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tamaş urmează să fie director sportiv, în timp ce Ilie Poenaru va antrena echipa. Președintelele clubului a confirmat că cei doi au semnat contractele.

OFICIAL | Gabi Tamaş a revenit în fotbal! A semnat cu o echipă pentru care a evoluat

”Da, Și Tamaș, și Poenaru au semnat, dar n-aș vrea să mai spun nimic. Prin ce am trecut în acest sezon nu i-aș dori nimănui. Am negociat foarte bine și ne-am înțeles ușor. Contractele sunt până la finalul actualului sezon, iar dacă suntem ok cu toții, vom continua împreună”, a declarat președintele clubului, Cristian Tănase, pentru digisport.ro.