Steaua - Concordia Chiajna 4-1! Elevii lui Daniel Oprița s-au distrat cu echipa lui Nicolae Dică - Antena Sport

Echipa Steaua Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Concordia Chiajna, în etapa a doua din Liga 2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concordia Chiajna a deschis repede scorul pe Ghencea. Elevii lui Nicolae Dică au înscris în minutul 6, prin Mihai Bălaşa, cu o lovitură de cap, făcând echipa gazdă să înceapă cursa pentru egalare.

Steaua a învins-o pe Concordia Chiajna cu 4-1

Steliştii au reuşit să facă 1-1 în minutul 40, când Răsdan a centrat şi Rubio a înscris cu capul, notează news.ro.

Gazdele au marcat golurile victoriei în repriza a doua. În minutul 73, a înscris Ştefan Pacionel, revenit la echipa din Ghencea, iar în minutul 87 Chipirliu a făcut 3-1, pentru ca Răsdan să stabilească scorul final în minutul 90+1, Steaua impunându-se cu 4-1 în faţa Concordiei Chiajna.

În clasament Steaua este prima, cu şase puncte, în timp ce Concordia e pe locul 8, cu trei puncte.