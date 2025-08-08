Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Steaua - Concordia Chiajna 4-1! Elevii lui Daniel Oprița s-au distrat cu echipa lui Nicolae Dică - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Steaua – Concordia Chiajna 4-1! Elevii lui Daniel Oprița s-au distrat cu echipa lui Nicolae Dică

Steaua – Concordia Chiajna 4-1! Elevii lui Daniel Oprița s-au distrat cu echipa lui Nicolae Dică

Alex Ioniță Publicat: 8 august 2025, 21:35

Comentarii
Steaua – Concordia Chiajna 4-1! Elevii lui Daniel Oprița s-au distrat cu echipa lui Nicolae Dică

Sportpictures

Echipa Steaua Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Concordia Chiajna, în etapa a doua din Liga 2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concordia Chiajna a deschis repede scorul pe Ghencea. Elevii lui Nicolae Dică au înscris în minutul 6, prin Mihai Bălaşa, cu o lovitură de cap, făcând echipa gazdă să înceapă cursa pentru egalare.

Steaua a învins-o pe Concordia Chiajna cu 4-1

Steliştii au reuşit să facă 1-1 în minutul 40, când Răsdan a centrat şi Rubio a înscris cu capul, notează news.ro.

Gazdele au marcat golurile victoriei în repriza a doua. În minutul 73, a înscris Ştefan Pacionel, revenit la echipa din Ghencea, iar în minutul 87 Chipirliu a făcut 3-1, pentru ca Răsdan să stabilească scorul final în minutul 90+1, Steaua impunându-se cu 4-1 în faţa Concordiei Chiajna.

În clasament Steaua este prima, cu şase puncte, în timp ce Concordia e pe locul 8, cu trei puncte.

Reclamă
Reclamă

EXCLUSIV | „E ușor când e vorba de Steaua!” Noul spaniol din Ghencea prevede un „sezon grozav”

Steaua București s-a orientat spre piața spaniolă pentru a-și întări lotul în ultimele sezoane din Liga 2.

În această perioadă de mercato, clubul din Ghencea a adus doi noi jucători iberici: atacantul Rubén López Huesca (30 de ani) și Alexander Gualda Jardón, mijlocaș central.

Álex Gualda a venit la Steaua de la UD Logroñés, unde în stagiunea precedentă a evoluat în 27 de meciuri și a marcat trei goluri. La fel ca Rubén Huesca, Gualda e motivat de numele și istoria echipei „militare”.

Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona ZambaccianCum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
Reclamă

„E prima mea experiență în afara Spaniei. E ușor să iei decizia de a juca în altă țară, când ai posibilitatea de a evolua la un club precum Steaua”, a spus Gualda, pentru Antena Sport.

„Steaua este o echipă mare, cu o galerie extraordinară. Este o mândrie și o plăcere să pot purta tricoul unui club care are o Cupă a Campionilor în palmares”, a mai zis mijlocașul spaniol.

Gualda spune că a găsit un fotbal de nivel bun în România, chiar dacă există o diferență semnificativă față de Spania.

„Nivelul echipei e bun. Toți suntem dedicați, iar noi, jucătorii noi, am asimilat bine ideile antrenorului. Cea mai mare diferență față de Spania e aspectul fizic. Cred că fotbalul de aici e mai solicitant decât cel spaniol. Dar m-am adaptat, cu ajutorul antrenorului și a colegilor.”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Observator
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
Fanatik.ro
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
21:30
LIVE TEXTMetaloglobus – Dinamo 0-0. “Câinii” vor să continue forma bună după derby
21:24
VideoDelia Mihalache vine de la PSG să dea goluri pentru naţionala U17 de fotbal feminin!
21:05
“O greșeală majoră!” Cristi Balaj, atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj – Braga 1-2!
20:57
Acord total pentru transferul lui Dennis Man! Internaţionalul român a acceptat să meargă la PSV Eindhoven
20:50
VideoJurnal AntenaSport | Regina mărilor
20:29
Kuai Man – Bernadette Szocs, 12:05, LIVE VIDEO. Românca, duel “de foc” cu a patra jucătoare a lumii!
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 3 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 4 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus 5 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 6 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare”
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat