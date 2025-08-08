Steaua - Concordia Chiajna 4-1! Elevii lui Daniel Oprița s-au distrat cu echipa lui Nicolae Dică - Antena Sport

Echipa Steaua Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Concordia Chiajna, în etapa a doua din Liga 2.
Concordia Chiajna a deschis repede scorul pe Ghencea. Elevii lui Nicolae Dică au înscris în minutul 6, prin Mihai Bălaşa, cu o lovitură de cap, făcând echipa gazdă să înceapă cursa pentru egalare.
Steliştii au reuşit să facă 1-1 în minutul 40, când Răsdan a centrat şi Rubio a înscris cu capul, notează news.ro.
Gazdele au marcat golurile victoriei în repriza a doua. În minutul 73, a înscris Ştefan Pacionel, revenit la echipa din Ghencea, iar în minutul 87 Chipirliu a făcut 3-1, pentru ca Răsdan să stabilească scorul final în minutul 90+1, Steaua impunându-se cu 4-1 în faţa Concordiei Chiajna.
În clasament Steaua este prima, cu şase puncte, în timp ce Concordia e pe locul 8, cu trei puncte.
EXCLUSIV | „E ușor când e vorba de Steaua!” Noul spaniol din Ghencea prevede un „sezon grozav”
Steaua București s-a orientat spre piața spaniolă pentru a-și întări lotul în ultimele sezoane din Liga 2.
În această perioadă de mercato, clubul din Ghencea a adus doi noi jucători iberici: atacantul Rubén López Huesca (30 de ani) și Alexander Gualda Jardón, mijlocaș central.
Álex Gualda a venit la Steaua de la UD Logroñés, unde în stagiunea precedentă a evoluat în 27 de meciuri și a marcat trei goluri. La fel ca Rubén Huesca, Gualda e motivat de numele și istoria echipei „militare”.