Primii sportivi Team Romania au ajuns în Satul Olimpic de la Cortina - Antena Sport

Primii sportivi Team Romania au ajuns în Satul Olimpic de la Cortina, a anunţat Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

După un drum lung, cu zbor anulat şi reprogramat, tricolorii de la bob au aterizat la Veneţia, iar de acolo un autocar condus de un român i-a transportat în munţi.

Lotul de bob şi-a luat camerele în primire după miezul nopţii şi în această dimineaţă a intrat în recunoaştere. Sala de forţă, sala de mese şi zona de recreere sunt în mijlocul satului.

Lotul de sanie a ajuns, luni, la Cortina, din Austria, pe cale rutieră. Ei au fost deja la vizionarea pistei.