Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Trupa de staruri care o elimina pe CFR Cluj din Europa în 2023 s-a prăbușit: e în liga a doua și are golaveraj 15-102 - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Trupa de staruri care o elimina pe CFR Cluj din Europa în 2023 s-a prăbușit: e în liga a doua și are golaveraj 15-102

Trupa de staruri care o elimina pe CFR Cluj din Europa în 2023 s-a prăbușit: e în liga a doua și are golaveraj 15-102

Ionuţ Axinescu Publicat: 3 februarie 2026, 15:52

Comentarii
Trupa de staruri care o elimina pe CFR Cluj din Europa în 2023 s-a prăbușit: e în liga a doua și are golaveraj 15-102

Fază din Adan Demirspor - CFR Cluj / Profimedia

În vara lui 2023, CFR Cluj întâlnea un „monstru” în preliminariile UEFA Conference League. Ardelenii erau eliminați dramatic de Adana Demirspor, o nouă forță apărută în Turcia, care tocmai îl transferase pe Nani, faimosul jucător portughez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult, Adana Demirspor, care încheiase sezonul precedent pe locul patru sub conducerea lui Vincenzo Montella, era antrenată de olandezul Patrick Kluivert și investise în acea vară aproape 10 milioane de euro în transferuri.

Turcii lui Kluivert i-au eliminat cu noroc pe clujeni

Cu o echipă plină de staruri, Adana Demirspor s-a chinuit cu CFR Cluj, pe atunci antrenată de italianul Andrea Mandorlini. A fost 1-1 la Cluj, după ce ardelenii au deschis scorul prin Jefté Betancor, iar turcii au egalat în minutul 77, prin Stambouli.

În retur, CFR Cluj a fost condusă la pauză și a egalat în minutul 68, dintr-un penalty transformat de Mogoș. Adana Demirspor a rămas cu om în minus, după eliminarea lui Gravillon, iar clujenii au fost aproape să dea lovitura. Au ratat mai multe ocazii, iar turcii au înscris golul calificării, unul norocos, în minutul 90+4, prin Cherif Ndiaye.

  • Turcii au trecut apoi în turul următor de croații de la Osijek (7-4 la general), dar au pierdut în play-off, cu Genk, la loviturile de departajare.

Adana Demirspor are -28 de puncte și 15-102 golaveraj!

Doi ani și jumătate mai târziu de la acele meciuri, Adana Demirspor e una dintre cele mai slabe echipe din Europa, la nivel de primele două ligi. În sezonul trecut, fosta formație plină de staruri a retrogradat din Süper Lig. Echipa a avut un sezon groaznic și era deja retrogradată matematic încă din luna martie a anului trecut. A terminat sezonul cu doar două puncte, asta și din cauza unei penalizări de 12 puncte.

Reclamă
Reclamă

Ajunsă în a doua ligă, Adana Demirspor a adunat doar două egaluri în 23 de etape, dar are -28 puncte în clasament din cauza unei penalizări de 30 de puncte! Bilanțul e teribil: 21 de eșecuri, golaveraj 15-102, iar la finalul săptămânii a pierdut cu 0-7 în fața liderului Amed SK! Picajul fostei echipe a lui Kluivert e total: pe lângă eșecurile la scor din campionat (inclusiv un 1-8), a pierdut în Cupa Turciei cu Kahta 02 Spor (1-2), echipă de liga a cincea.

Cireașa de pe tort: patronul a fost arestat pentru pariuri

Problemele lui Adana Demirspor au apărut după ce clubul a acumulat datorii uriașe, pe fondul unui management extrem de impulsiv. Conducătorii au transferat jucători de valoare cărora le-au promis contracte foarte mari, pe care însă nu au putut să le plătească. De aici au apărut depunctările și interdicțiile la transferuri.

În acest moment, Adana Demirspor are în lot doar juniori și este matematic deja retrogradată în a treia ligă din Turcia. Pe deasupra, luna trecută, patronul Murat Sancak a fost arestat într-un scandal de spălare de bani și pariuri ilegale.

A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolariA căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Reclamă
  • De-a lungul anilor, la Adana Demirspor au jucat Mario Balotelli, Artem Dzyuba, Nani, Younès Belhanda sau Gökhan Inler.
  • 1940 este anul în care s-a înființat Adana Demirspor.
  • Clubul nu a câștigat niciun trofeu major în istorie, jucând doar o finală de Cupa Turciei, în 1978.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Observator
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv
17:45
Ilie Năstase, mesaj tranșant despre viitorul lui Carlos Alcaraz, după succesul de la AO: „Asta e în capul lui?”
17:42
EXCLUSIVVerdictul lui Florin Răducioiu. FCSB nu prinde play-off-ul: “Este într-o formă slabă”
17:38
Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită
17:28
Jack Doohan va fi pilot de rezervă la Haas, în sezonul 2026 din Formula 1
17:24
“U” Cluj – FC Argeș LIVE SCORE (18:00). Duel tare pentru play-off. Echipele de start
17:03
„Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei…” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 2 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 5 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”