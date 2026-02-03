Trupa de staruri care o elimina pe CFR Cluj din Europa în 2023 s-a prăbușit: e în liga a doua și are golaveraj 15-102 - Antena Sport

În vara lui 2023, CFR Cluj întâlnea un „monstru” în preliminariile UEFA Conference League. Ardelenii erau eliminați dramatic de Adana Demirspor, o nouă forță apărută în Turcia, care tocmai îl transferase pe Nani, faimosul jucător portughez.
Mai mult, Adana Demirspor, care încheiase sezonul precedent pe locul patru sub conducerea lui Vincenzo Montella, era antrenată de olandezul Patrick Kluivert și investise în acea vară aproape 10 milioane de euro în transferuri.
Turcii lui Kluivert i-au eliminat cu noroc pe clujeni
Cu o echipă plină de staruri, Adana Demirspor s-a chinuit cu CFR Cluj, pe atunci antrenată de italianul Andrea Mandorlini. A fost 1-1 la Cluj, după ce ardelenii au deschis scorul prin Jefté Betancor, iar turcii au egalat în minutul 77, prin Stambouli.
În retur, CFR Cluj a fost condusă la pauză și a egalat în minutul 68, dintr-un penalty transformat de Mogoș. Adana Demirspor a rămas cu om în minus, după eliminarea lui Gravillon, iar clujenii au fost aproape să dea lovitura. Au ratat mai multe ocazii, iar turcii au înscris golul calificării, unul norocos, în minutul 90+4, prin Cherif Ndiaye.
- Turcii au trecut apoi în turul următor de croații de la Osijek (7-4 la general), dar au pierdut în play-off, cu Genk, la loviturile de departajare.
Adana Demirspor are -28 de puncte și 15-102 golaveraj!
Doi ani și jumătate mai târziu de la acele meciuri, Adana Demirspor e una dintre cele mai slabe echipe din Europa, la nivel de primele două ligi. În sezonul trecut, fosta formație plină de staruri a retrogradat din Süper Lig. Echipa a avut un sezon groaznic și era deja retrogradată matematic încă din luna martie a anului trecut. A terminat sezonul cu doar două puncte, asta și din cauza unei penalizări de 12 puncte.
Ajunsă în a doua ligă, Adana Demirspor a adunat doar două egaluri în 23 de etape, dar are -28 puncte în clasament din cauza unei penalizări de 30 de puncte! Bilanțul e teribil: 21 de eșecuri, golaveraj 15-102, iar la finalul săptămânii a pierdut cu 0-7 în fața liderului Amed SK! Picajul fostei echipe a lui Kluivert e total: pe lângă eșecurile la scor din campionat (inclusiv un 1-8), a pierdut în Cupa Turciei cu Kahta 02 Spor (1-2), echipă de liga a cincea.
Cireașa de pe tort: patronul a fost arestat pentru pariuri
Problemele lui Adana Demirspor au apărut după ce clubul a acumulat datorii uriașe, pe fondul unui management extrem de impulsiv. Conducătorii au transferat jucători de valoare cărora le-au promis contracte foarte mari, pe care însă nu au putut să le plătească. De aici au apărut depunctările și interdicțiile la transferuri.
În acest moment, Adana Demirspor are în lot doar juniori și este matematic deja retrogradată în a treia ligă din Turcia. Pe deasupra, luna trecută, patronul Murat Sancak a fost arestat într-un scandal de spălare de bani și pariuri ilegale.
- De-a lungul anilor, la Adana Demirspor au jucat Mario Balotelli, Artem Dzyuba, Nani, Younès Belhanda sau Gökhan Inler.
- 1940 este anul în care s-a înființat Adana Demirspor.
- Clubul nu a câștigat niciun trofeu major în istorie, jucând doar o finală de Cupa Turciei, în 1978.
