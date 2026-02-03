Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter. "Nerazzurrii" și-au aflat pedeapsa după scandalul din meciul cu Cremonese - Antena Sport

Ministerul italian de Interne a impus marţi o interdicţie de călătorie pentru fanii lui Inter până pe 23 martie, după ce o rachetă de semnalizare lansată din tribune a aterizat lângă portarul lui Cremonese, Emil Audero, în timpul meciului de duminică câştigat de milanezi cu 2-0, scrie Reuters.
Ordinul interzice, de asemenea, vânzarea de bilete către locuitorii din Lombardia, regiunea nordică unde se află Milano, pentru meciurile din campionat ale lui Inter împotriva celor de la Sassuolo, Lecce şi Fiorentina. Derby-ul lui Inter Milano împotriva AC Milan din 8 martie este exclus de la interdicţie, deoarece nu implică deplasarea fanilor, a precizat ministerul într-un comunicat.
Mesajul transmis de Ministerul de Interne din Italia
“Măsura are ca scop asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi prevenirea repetării incidentelor care ar putea compromite buna desfăşurare a evenimentelor sportive“, se adaugă în comunicat.
Inter, antrenată de Cristi Chivu, care are un avans de opt puncte în fruntea clasamentului, o va vizita duminică pe Sassuolo.
Sursa: Agerpres.ro
Şi-a pierdut câteva degete şi a fost luat la bătaie, după haosul creat la meciul lui Inter
Petarda care a explodat pe teren a fost trimisă din sectorul unde se aflau fanii lui Inter. După incidentele petrecute, Cristi Chivu a alergat spre galerie, de pe bancă, pentru a-i calma pe fani. Şi Lautaro Martinez, căpitanul nerazzurrilor, a intervenit pentru ca suporterii să se liniştească şi meciul să poată continua.
Conform presei din Italia, suporterul care a aruncat petarda pe teren s-a ales cu răni grave. El şi-a pierdut câteva degete şi a fost luat la bătaie şi de ceilalţi fani ai lui Inter, pentru gestul făcut.
Acesta a ajuns de urgenţă la spital după meci, iar după ce va fi externat, el va fi direct arestat. Inter, de cealaltă parte, riscă sancţiuni drastice după comportamentul suporterilor, care înainte să provoace haosul, au afişat un banner cu un mesaj prin care şi-au manifestat nemulţumirea faţă de conducerea clubului, dar nu şi faţă de Cristi Chivu sau de jucători.
