Lovitură pentru Cristi Chivu și Inter. "Nerazzurrii" și-au aflat pedeapsa după scandalul din meciul cu Cremonese - Antena Sport

Ministerul italian de Interne a impus marţi o interdicţie de călătorie pentru fanii lui Inter până pe 23 martie, după ce o rachetă de semnalizare lansată din tribune a aterizat lângă portarul lui Cremonese, Emil Audero, în timpul meciului de duminică câştigat de milanezi cu 2-0, scrie Reuters.

Ordinul interzice, de asemenea, vânzarea de bilete către locuitorii din Lombardia, regiunea nordică unde se află Milano, pentru meciurile din campionat ale lui Inter împotriva celor de la Sassuolo, Lecce şi Fiorentina. Derby-ul lui Inter Milano împotriva AC Milan din 8 martie este exclus de la interdicţie, deoarece nu implică deplasarea fanilor, a precizat ministerul într-un comunicat.

Mesajul transmis de Ministerul de Interne din Italia

“Măsura are ca scop asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi prevenirea repetării incidentelor care ar putea compromite buna desfăşurare a evenimentelor sportive“, se adaugă în comunicat.

Inter, antrenată de Cristi Chivu, care are un avans de opt puncte în fruntea clasamentului, o va vizita duminică pe Sassuolo.

Sursa: Agerpres.ro