Cel mai "nebun" campionat din Europa, întins pe doar 14 puncte: liderul e o nou-promovată, favorita e la retrogradare - Antena Sport

În weekend-ul recent încheiat s-a reluat cel mai bizar campionat din Europa, unde distanța dintre prima clasată și „lanternă” este acum de numai 14 puncte. Ekstraklasa, prima ligă din Polonia, continuă să uimească întreaga Europă. Din mai multe motive.
Pe de-o parte, atrage atenția prăbușirea lui Legia Varșovia, cel mai titrat club din țară și principala favorită la titlu înaintea startului de sezon. După 19 etape, “legionarii” se tem serios de retrogradare.
Legia Varșovia a pierdut din nou și e la retrogradare
Fosta echipă a lui Edi Iordănescu e în colaps după plecarea tehnicianului român, chiar dacă în această iarnă l-a adus pe bancă pe Marek Papszun, fost campion în Polonia cu Raków Częstochowa. Legia a cedat în weekend pe propriul teren, 1-2 cu Korona Kielce, și ocupă poziția a 17-a, direct retrogradabilă. Echipa din Varșovia are 19 puncte după 19 runde, la fel ca ultima clasată, Bruk-Bet Termalica Nieciecza!
Nici campioana la zi, Lech Poznan, nu o duce deloc bine. Lech e pe locul nouă, cu 26 de puncte, în timp ce o altă fostă câștigătoare a titlului, Piast Gliwice, ocupă doar poziția a 15-a, prima deasupra liniei.
Nou-promovata care e lider cu o singură victorie în ultimele șase etape!
Situația în fruntea clasamentului e la fel de lipsită de sens. Lider e Wisla Plock, echipă nou-promovată, care în această rundă a reușit prima ei victorie din ultimele șase runde! Plock a învins-o la limită pe Raków, 2-1, și se menține pe primul loc. Și mai ciudat e că, deși a avut o serie de cinci egaluri consecutive la finalul lui 2025, Wisla Plock a sărit de pe locul al doilea în top pentru că Gornik Zabrze, fostul lider, a luat doar un punct în patru etape!
Înființată în 1947, Wisla Plock are în palmares un singur trofeu: Cupa Poloniei, cucerită în 2006. În rest, cea mai bună clasare a clubului de-a lungul anilor a fost un loc patru. Dacă cei din Plock vor merge până la capăt și vor lua titlul, ar fi cea mai mare supriză din istoria Poloniei.
“Nebunia” din Polonia: azi te bați la titlu, mâine ești în liga a doua
Distanța dintre lider și codașa clasamentului este de 14 puncte, dar înaintea acestei etape era și mai mică: numai 11! Situația din acest sezon este complet ieșită din comun, cu rezultate și ierarhie imprevizibile, dar adevărul e că semnele erau acolo.
În ultimii șapte ani, Ekstraklasa a avut cinci campioane diferite. Trei dintre ele (Piast Gliwice, Jagiellonia Białystok și Raków Częstochowa) au câștigat titlul pentru prima dată în istorie. Alt semn? Śląsk Wrocław, cea care în 2024 a pierdut titlul la golaveraj, se află acum în a doua ligă, după ce a retrogradat la finalul stagiunii trecute.
