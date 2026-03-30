Steaua, la un pas de prima ligă? Ministrul Apărării a făcut anunțul: „Indiferent cine se supără!”

Steaua București joacă și în acest sezon în play-offul Ligii a 2-a, fără să aibă însă drept de promovare în Superliga. În ultimii ani, „militarii” și-au câștigat de două ori pe teren locul în primul eșalon, dar au fost de fiecare dată blocați de legea care interzice cluburile de drept public în prima ligă.

Lucrurile sunt pe cale să se schimbe din sezonul viitor. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a vorbit în mai multe rânduri despre promovarea Stelei pe prima scenă și a avansat două posibile metode: fie prin schimbarea Legii Sportului, fie printr-un parteneriat public-privat.

Radu Miruță, anunț uriaș: „E o nedreptate cu care nu sunt de acord!”

Luni seară, Radu Miruță a lăsat de înțeles că s-a decis în privința modalității prin care Steaua va putea avea drept de promovare din stagiunea următoare.

„Pe mine mă interesează ca sportivul care este bun să nu aibă în față o barieră de decizie politică. Astăzi, în special la clubul de fotbal, există o limitare. Jucătorii de fotbal, dacă reușesc să evolueze într-un interval de un an într-un campionat astfel încât să termine primii și să poată merge, ca o recompensă, în Divizia A, nu o pot face din cauza unei limitări legislative.

Asta e o nedreptate, una cu care, indiferent cine se supără, nu sunt de acord. Care dintre metodele pentru a se elimina această barieră poate fi utilizată urmează să anunț în această săptămână”, a declarat ministrul MApN, în direct la Euronews.