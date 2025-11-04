Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: "Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali" - Antena Sport

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a acuzat din nou că a fost împiedicat să ducă lupta în instanţă cu FCSB, clubul patronat de Gigi Becali.

Recursul FCSB-ului pentru marcă a fost respins definitiv marţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Becali nu mai are cale de atac pentru a obţine marca “Steaua”, care este deţinută de clubul Armatei.

Florin Talpan, după ce a învins-o pe FCSB în instanţă: “Am trecut prin sancțiuni, controale, presiuni și încercări de discreditare”

FCSB şi CSA Steaua se vor judeca în continuare pentru prejudiciu. CSA Steaua cere despăgubiri de peste 30 de milioane de euro în acest dosar, acuzând clubul lui Gigi Becali de folosire fără drept a mărcii “Steaua”.

„Această hotărâre reprezintă un moment istoric pentru club, pentru suporteri și pentru identitatea sportivă a României. Este o victorie a legii, a adevărului și a muncii mele depuse cu perseverență și loialitate față de instituție.

Această victorie nu este întâmplătoare. Este rezultatul a mulți ani de muncă neîntreruptă, de nopți nedormite, de eforturi profesionale și personale.