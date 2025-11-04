Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: "Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali" - Antena Sport

Închide meniul
Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: "Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali"

Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: "Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali"

Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: “Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali”

Publicat: 4 noiembrie 2025, 22:33

Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali

Florin Talpan, în timpul unui interviu / Hepta

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a acuzat din nou că a fost împiedicat să ducă lupta în instanţă cu FCSB, clubul patronat de Gigi Becali.

Recursul FCSB-ului pentru marcă a fost respins definitiv marţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Becali nu mai are cale de atac pentru a obţine marca “Steaua”, care este deţinută de clubul Armatei.

Florin Talpan, după ce a învins-o pe FCSB în instanţă: “Am trecut prin sancțiuni, controale, presiuni și încercări de discreditare”

FCSB şi CSA Steaua se vor judeca în continuare pentru prejudiciu. CSA Steaua cere despăgubiri de peste 30 de milioane de euro în acest dosar, acuzând clubul lui Gigi Becali de folosire fără drept a mărcii “Steaua”.

Această hotărâre reprezintă un moment istoric pentru club, pentru suporteri și pentru identitatea sportivă a României. Este o victorie a legii, a adevărului și a muncii mele depuse cu perseverență și loialitate față de instituție.

Această victorie nu este întâmplătoare. Este rezultatul a mulți ani de muncă neîntreruptă, de nopți nedormite, de eforturi profesionale și personale.

Am trecut prin sancțiuni, controale, presiuni și încercări de discreditare. Mi s-a tăiat sporul pentru lucrări de excepție de 50%, am fost hărțuit administrativ, dar nu m-am oprit niciodată!

Am luptat pentru adevăr, pentru respectul legii și pentru onoarea Stelei București. Cu mine comandant, acum Clubul Sportiv al Armatei Steaua era în Liga 1, nu prin asociere, iar rezultatele la celelalte secții erau remarcabile, nu așa cum sunt acum: echipa de handbal în Liga a 2-a, echipele de baschet, rugby, hochei în partea de jos a clasamentului.

Este inadmisibil ca echipa de fotbal să fie învinsă în Ghencea de Dumbrăvița! Fără mine, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, în acest moment, nu mai exista. Era la Becali, pentru că așa se dorea.

După ce am câștigat marca, numele și palmaresul echipei de fotbal Steaua București, aștept ca ministerul să îmi acorde ceea ce merit: sporul pentru lucrări de excepție de 50%, avansarea la gradul de general și funcția pe care o merit, deoarece am cele mai mari performanțe și rezultate din minister”, a scris Florin Talpan, pe contul personal de Facebook.

Gigi Becali, înfrângere în recursul pentru marca “Steaua” al FCSB-ului

Gigi Becali a primit o lovitură devastatoare din partea Înaltei Curți de Casare și Justiție. Instituția s-a pronunțat în procesul pentru marcă dintre Steaua și FCSB.

Aceștia au respins recursul făcut de avocații campioanei României, astfel că în prezent nu mai există cale de atac în ceea ce privește marca Steaua.

Gigi Becali a primit o lovitură grea în ceea ce privește procesul pentru marca Steaua. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul făcut de avocații campioanei din Liga 1.

Astfel, nu mai există nicio cale de atac pentru gruparea patronată de latifundiarul din Pipera.

 

