Tony Da Silva s-a întors la Poli Iaşi: "Îmi pare rău că am plecat atunci. Trebuie să reorganizăm clubul" - Antena Sport

Tony Da Silva a revenit la Poli Iaşi. Vasile Miriuţă a plecat de la echipă, după ce formaţia din Copou a retrogradat în urma barajului cu Metaloglobus. Cei din conducerea lui Poli Iaşi au găsit în cele din urmă un antrenor.

Fostul jucător de la CFR Cluj a mai antrenat-o pe Poli Iaşi în perioada aprile – septembrie 2024. La finalul sezonului 2023/24, el a reuşit să salveze echipa de la retrogradare.

Tony Da Silva s-a întors la Poli Iaşi: “Acum va fi altfel”

Tony Da Silva este pregătit să reorganizeze clubul şi să readucă echipa în prima ligă. Portughezul este convins că are abilităţile necesare pentru a reuşi acest lucru, iar faptul că a fost dorit înapoi îi dă încredere că poate veni cu un plus în acest sezon. În toată această perioadă, Da Silva nu a mai antrenat:

“Îmi pare rău că am plecat atunci. Nu am fost dat afară, ci am plecat. Pentru că nu puteam accepta niște lucruri. Este o organigramă la club, președinte, antrenor și după aceea e restul. Nu poți ca jucătorii să aibă mai multă putere decât antrenorul. Acum va fi altfel.

Asta e condiția, clar. Toată lumea știe cum gândesc eu. Dacă am fost invitat încă o dată să vin, înseamnă că lumea a știut că am dreptate, că am competențe și că sunt omul potrivit pentru Iași. Și din punct de vedere uman, și ca antrenor, că pot să aduc ceva în plus la echipa asta.