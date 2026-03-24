Când se vor disputa cele 4 meciuri din Liga Campionilor Asiei amânate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Dan Roșu Publicat: 24 martie 2026, 11:53

Când se vor disputa cele 4 meciuri din Liga Campionilor Asiei amânate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Al-Ahli - Profimedia Images

Patru meciuri din optimile Ligii Campionilor Asiei, amânate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, vor fi mutate la Jeddah (Arabia Saudită) şi se vor juca într-o singură manşă în luna aprilie, a anunţat marţi Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC), conform Reuters.

Mii de oameni au căzut victime în Orientul Mijlociu de când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, care apoi a ripostat cu atacuri împotriva Israelului, a bazelor americane şi a statelor din Golf.

Când se vor disputa cele 4 meciuri din Liga Campionilor Asiei amânate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Meciurile din optimile de finală fuseseră iniţial programate să se joace în Qatar, Iran, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite în sistem tur-retur în primele două săptămâni ale lunii martie.

Campioana en-titre, Al-Ahli (Arabia Saudită), urmează să o înfrunte pe Al-Duhail (Qatar), în timp ce Al-Hilal (Arabia Saudită), cvadruplă câştigătoare, o va întâlni pe Al-Sadd (Qatar). Shabab Al-Ahli din Emiratele Arabe Unite joacă împotriva Tractor FC din Iran, iar Al-Wahda (Emiratele Arabe Unite) întâlneşte campioana Ligii saudite, Al-Ittihad. Partidele vor fi exclusiv în AntenaPLAY.

Aceste meciuri vor avea loc acum în zilele de 13 şi 14 aprilie, într-o singură manşă, înainte de faza finală a turneului.

Jeddah urma să găzduiască sferturile de finală, semifinalele şi finala în mod centralizat, cu meciurile prevăzute între 16 şi 25 aprilie.

Meciurile din optimile de finală din zona estică a tabloului s-au încheiat deja, echipele japoneze Vissel Kobe şi Machida Zelvia alăturându-se în sferturile de finală echipelor Buriram United din Thailanda şi Johor Darul Ta’zim din Malaezia.

Tragerea la sorţi pentru sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei va avea loc miercuri la Kuala Lumpur.

