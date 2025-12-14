Ionuț Radu, MVP în Celta Vigo - Bilbao 2-0! Portarul român a apărat un penalty - Antena Sport

Închide meniul
Ionuț Radu, MVP în Celta Vigo – Bilbao 2-0! Portarul român a apărat un penalty

Daniel Işvanca Publicat: 14 decembrie 2025, 19:48

Ionuț Radu apără penalty în Celta - Bilbao / Getty Images

Ionu Radu a avut o nouă prestație de senzație în poarta celor de la Celta Vigo. Într-un meci din etapa cu numărul 16 a La Liga, portarul român a fost desemnat omul partidei.

Echipa acestuia s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Athletic Club Bilbao, iar goalkeeperul naționalei României a scos și o lovitură de la 11 metri.

Ionuț Radu i-a apărat penalty lui Nico Williams

Ionuț Radu se află într-o formă fantastică în acest final de an, după prestația de vis de pe ”Bernabeu”, contra celor de la Real Madrid. Portarul român a fost cel mai bun jucător de pe teren duminică, în jocul cu Bilbao.

La scorul de 2-0 în favoarea echipei sale, titularul din poarta naționalei României a scos o lovitură de la 11 metri, reușind să scoată execuția de la punctul cu var a lui Nico Williams.

Statisticienii de la Sofa Score l-au desemnat pe fotbalistul român omul meciului, acesta fiind notat cu 8,2.

1 Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” 2 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 3 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 4 Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off 5 Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: “Ar fi perfect” 6 Daniel Pancu a cerut primul transfer al iernii la CFR Cluj! Este brazilian și a impresionat în Liga 1
