Ionuț Radu, MVP în Celta Vigo - Bilbao 2-0! Portarul român a apărat un penalty - Antena Sport

Ionu Radu a avut o nouă prestație de senzație în poarta celor de la Celta Vigo. Într-un meci din etapa cu numărul 16 a La Liga, portarul român a fost desemnat omul partidei.

Echipa acestuia s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Athletic Club Bilbao, iar goalkeeperul naționalei României a scos și o lovitură de la 11 metri.

Ionuț Radu i-a apărat penalty lui Nico Williams

Ionuț Radu se află într-o formă fantastică în acest final de an, după prestația de vis de pe ”Bernabeu”, contra celor de la Real Madrid. Portarul român a fost cel mai bun jucător de pe teren duminică, în jocul cu Bilbao.

La scorul de 2-0 în favoarea echipei sale, titularul din poarta naționalei României a scos o lovitură de la 11 metri, reușind să scoată execuția de la punctul cu var a lui Nico Williams.

Statisticienii de la Sofa Score l-au desemnat pe fotbalistul român omul meciului, acesta fiind notat cu 8,2.