Un atac cu bombă în Qatar a zguduit hotelul în care era cazat Florinel Coman - Antena Sport

Clipe de coșmar pentru Florinel Coman în Qatar, după ce două bombe au explodat în apropierea hotelului în care este cazat fostul jucător al celor de la FCSB. Anunțul a fost făcut de soția fotbalistului român, care urma să plece în Qatar alături de fiica acestuia.
Din primele informații, se pare că este vorba despre un atac al armatei israeliene, care a vizat o întâlnire a liderilor Hamas la Doha, anunță euronews.com.
Florinel Coman, clipe de panică la Doha! Atac cu bombă într-un cartier apropiat de hotelul în care se află
Familia lui Florinel Coman urma să se reîntregească zilele acestea la Doha, însă soția și fetița fotbalistului în vârstă de 27 de ani trebuie să amâne momentul.
Potrivit unui mesaj publicat de Ioana Coman pe Instagram, o dublă explozie a zguduit din temelii hotelul în care este cazat internaționalul român, revenit în Qatar după împrumutul la Cagliari.
„Tocmai terminasem bagajele pentru zborul de mâine spre Qatar. Eram foarte entuziasmate și nerăbdătoare. Totul până când m-a sunat Florin și mi-a spus că în Doha au explodat două bombe, atât de puternice încât s-au auzit și au zguduit hotelul în care se afla”, a scris soția lui Florinel Coman, pe contul oficial de Instagram.
Israel bombs Doha – How many countries Israel is going to attack in the name of so-called self defense! pic.twitter.com/YSgwqSmQa0
— Ashok Swain (@ashoswai) September 9, 2025
Liderul Hamas ar fi fost ucis în atacul din Qatar
Potrivit presei din străinătate, o adunare a liderilor Hamas a fost vizată de armata israeliană, care a atacat cu două bombe cartierul Katara din Doha, Qatar.
Sursa citată menționează că ținta militarilor a fost eliminată. Mai mult decât atât, președintele Donald Trump ar fi fost cel care ar fi dat undă verde acestui atac, deși biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a clarificat într-un comunicat că „acțiunea de astăzi împotriva principalilor lideri teroriști Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă”.
- Nu le-a trecut supărarea! Spaniolii anunţă că Real Madrid va boicota şi ediţia din 2025 a Balonului de Aur
- Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Jose Mourinho. Domenico Tedesco a fost prezentat oficial
- Fenerbahce a anunţat de ce l-a demis pe Jose Mourinho: “A fost inacceptabil”
- Bayer Leverkusen i-a găsit înlocuitor lui Erik ten Hag! Fostul selecţioner al Danemarcei revine pe banca tehnică
- Cine este favorit la câștigarea Balonului de Aur. Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri: „I l-aș duce eu acasă”