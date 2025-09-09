Un atac cu bombă în Qatar a zguduit hotelul în care era cazat Florinel Coman - Antena Sport

Închide meniul
Fotbal extern

Publicat: 9 septembrie 2025, 19:13

Florinel Coman, în tricoul naționalei României / Getty Images

Clipe de coșmar pentru Florinel Coman în Qatar, după ce două bombe au explodat în apropierea hotelului în care este cazat fostul jucător al celor de la FCSB. Anunțul a fost făcut de soția fotbalistului român, care urma să plece în Qatar alături de fiica acestuia.

Din primele informații, se pare că este vorba despre un atac al armatei israeliene, care a vizat o întâlnire a liderilor Hamas la Doha, anunță euronews.com.

Florinel Coman, clipe de panică la Doha! Atac cu bombă într-un cartier apropiat de hotelul în care se află

Familia lui Florinel Coman urma să se reîntregească zilele acestea la Doha, însă soția și fetița fotbalistului în vârstă de 27 de ani trebuie să amâne momentul.

Potrivit unui mesaj publicat de Ioana Coman pe Instagram, o dublă explozie a zguduit din temelii hotelul în care este cazat internaționalul român, revenit în Qatar după împrumutul la Cagliari.

„Tocmai terminasem bagajele pentru zborul de mâine spre Qatar. Eram foarte entuziasmate și nerăbdătoare. Totul până când m-a sunat Florin și mi-a spus că în Doha au explodat două bombe, atât de puternice încât s-au auzit și au zguduit hotelul în care se afla”, a scris soția lui Florinel Coman, pe contul oficial de Instagram.

Fotografia publicată de soția lui Florinel Coman pe Instagram
Fotografia publicată de soția lui Florinel Coman pe Instagram / Instagram

Liderul Hamas ar fi fost ucis în atacul din Qatar

Potrivit presei din străinătate, o adunare a liderilor Hamas a fost vizată de armata israeliană, care a atacat cu două bombe cartierul Katara din Doha, Qatar.

Sursa citată menționează că ținta militarilor a fost eliminată. Mai mult decât atât, președintele Donald Trump ar fi fost cel care ar fi dat undă verde acestui atac, deși biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a clarificat într-un comunicat că „acțiunea de astăzi împotriva principalilor lideri teroriști Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă”.

