Arkadag - Al Nassr 0-1. Echipa lui Ronaldo, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2 - Antena Sport

Fără Cristiano Ronaldo în lot, gruparea din Arabia Saudită a marcat unicul gol al partidei în minutul 19, prin Al Hamdan.

Al-Nassr a făcut un pas important către calificarea în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2, după succesul la limită obținut pe terenul celor de la Arkadag.

Min. 1: A început partida!

Al Nassr a mers cu doar 3 străini în Turkmenistan, doi brazilieni (Bento şi Angelo) şi un irakian (Abdulkareem). În rest, toţi jucătorii de la Al Nassr sunt din Arabia Saudită. De partea cealaltă, toţi jucătorii de la Arkadag sunt din Turkmenistan.

Echipa care va câştiga această dublă va juca în sferturile de finală împotriva câştigătoarei dintre Al Zawra (Irak) şi Al Wasl (Emiratele Arabe Unite). În meciul tur, Al Zawraa s-a impus cu 3-2.