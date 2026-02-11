Arkadag - Al Nassr 0-1. Echipa lui Ronaldo, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2 - Antena Sport

Închide meniul
Arkadag - Al Nassr 0-1. Echipa lui Ronaldo, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2

Home | Fotbal | Liga Campionilor Asiei | Arkadag – Al Nassr 0-1. Echipa lui Ronaldo, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2
VIDEO

Arkadag – Al Nassr 0-1. Echipa lui Ronaldo, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2

Publicat: 11 februarie 2026, 16:16 / Actualizat: 11 februarie 2026, 17:47

Comentarii
Arkadag – Al Nassr 0-1. Echipa lui Ronaldo, cu un pas în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2

Jucătorii celor de la Al-Nassr

Al-Nassr a făcut un pas important către calificarea în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2, după succesul la limită obținut pe terenul celor de la Arkadag.

Fără Cristiano Ronaldo în lot, gruparea din Arabia Saudită a marcat unicul gol al partidei în minutul 19, prin Al Hamdan.

ABONAŢII ANTENAPLAY POT URMĂRI AICI MECIURILE DIN LIGA CAMPIONILOR ASIEI

Arkadag – Al Nassr LIVE VIDEO 0-1

Final de meci! 

Min. 19: Deschidere de scor! Oaspeții deblochează partida prin golul marcat de Al Hamdan.

Min. 1: A început partida!

Al Nassr a mers cu doar 3 străini în Turkmenistan, doi brazilieni (Bento şi Angelo) şi un irakian (Abdulkareem). În rest, toţi jucătorii de la Al Nassr sunt din Arabia Saudită. De partea cealaltă, toţi jucătorii de la Arkadag sunt din Turkmenistan.

Echipa care va câştiga această dublă va juca în sferturile de finală împotriva câştigătoarei dintre Al Zawra (Irak) şi Al Wasl (Emiratele Arabe Unite). În meciul tur, Al Zawraa s-a impus cu 3-2.

Toate meciurile din Liga Campionilor Asiei 2 se văd în AntenaPLAY

  • Cong An Ha Noi – Tampines 3-0 (14:15)
  • Ratchaburi – Persib (14:15)
  • Arkadag – Al Nassr (15:45)
  • Sepahan – Al Ahli (18:00)
Comentarii


