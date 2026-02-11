Ulsan HD - Melbourne City 1-2, în Liga Campionilor Asiei. Australienii au dat lovitura în minutul 90+3 - Antena Sport

Închide meniul
Ulsan HD – Melbourne City 1-2, în Liga Campionilor Asiei. Australienii au dat lovitura în minutul 90+3

Publicat: 11 februarie 2026, 14:00

Ulsan HD - Melbourne City / Getty Images

Ulsan HD a pierdut meciul de pe teren propriu cu Melbourne City, scor 1-2, în Liga Campionilor Asiei. Australienii au câştigat partida care a fost LIVE în AntenaPLAY cu un gol marcat în minutul 90+3.

În celălalt meci al zilei din Liga Campionilor Asiei, Gangon a încheiat la egalitate meciul de pe teren propriu cu Shanghai Port, scor 0-0.

Min. 90+3: Ulsan HD – Melbourne City 1-2: Younis a adus victoria pentru australieni în prelungiri.

Min. 80: Ulsan HD – Melbourne City 1-1: Bojanic a restabilit egalitatea.

Min. 36: Ulsan HD – Melbourne 0-1: Caputo a deschis scorul pentru oaspeţi.

Min. 1: A început meciul.

Gangwon- Shanghai Port

Min. 1: A început meciul.

Miercuri, 11 februarie

Reacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-oReacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-o
  • Gangwon (Coreea de Sud) – Shanghai Port (China), ora 12:00
  • Ulsan HD (Coreea de Sud) – Melbourne City (Australia), ora 12:00

Miercuri, Al Ittihad a învins-o cu 7-0 pe Al Gharafa, în cel mai tare meci al serii din Liga Campionilor Asiei. Partida a fost live în AntenaPLAY.

Florinel Coman a fost titular pentru Al Gharafa, în meciul de pe terenul lui Al Ittihad. Internaționalul român a fost înlocuit la pauză partidei.

Echipa lui „Mbappe” a fost umilită la Jeddah. En Nesyri, Aouar (hat-trick), Roger (dublă) și Pereira au punctat pentru Al Ittihad, care a urcat pe locul cinci în grupa de Liga Campionilor Asiei și și-a asigurat prezența în optimile competiției. Al Gharafa a rămas pe locul 10, având șanse minime să se califice în optimi.

