Ulsan HD - Melbourne City 1-2, în Liga Campionilor Asiei. Australienii au dat lovitura în minutul 90+3 - Antena Sport

Ulsan HD a pierdut meciul de pe teren propriu cu Melbourne City, scor 1-2, în Liga Campionilor Asiei. Australienii au câştigat partida care a fost LIVE în AntenaPLAY cu un gol marcat în minutul 90+3.
În celălalt meci al zilei din Liga Campionilor Asiei, Gangon a încheiat la egalitate meciul de pe teren propriu cu Shanghai Port, scor 0-0.
Ulsan HD – Melbourne City LIVE VIDEO
Min. 90+3: Ulsan HD – Melbourne City 1-2: Younis a adus victoria pentru australieni în prelungiri.
Min. 80: Ulsan HD – Melbourne City 1-1: Bojanic a restabilit egalitatea.
Min. 36: Ulsan HD – Melbourne 0-1: Caputo a deschis scorul pentru oaspeţi.
Min. 1: A început meciul.
Gangwon- Shanghai Port
Min. 1: A început meciul.
Miercuri, 11 februarie
- Gangwon (Coreea de Sud) – Shanghai Port (China), ora 12:00
- Ulsan HD (Coreea de Sud) – Melbourne City (Australia), ora 12:00
Miercuri, Al Ittihad a învins-o cu 7-0 pe Al Gharafa, în cel mai tare meci al serii din Liga Campionilor Asiei. Partida a fost live în AntenaPLAY.
Florinel Coman a fost titular pentru Al Gharafa, în meciul de pe terenul lui Al Ittihad. Internaționalul român a fost înlocuit la pauză partidei.
Echipa lui „Mbappe” a fost umilită la Jeddah. En Nesyri, Aouar (hat-trick), Roger (dublă) și Pereira au punctat pentru Al Ittihad, care a urcat pe locul cinci în grupa de Liga Campionilor Asiei și și-a asigurat prezența în optimile competiției. Al Gharafa a rămas pe locul 10, având șanse minime să se califice în optimi.
- Al Ittihad – Al Gharafa 7-0. Umilință uriașă pentru echipa lui Florinel Coman, în Liga Campionilor Asiei
- Ratarea sezonului a avut loc în Liga Campionilor Asiei! Nu a putut înscrie din 4 metri, cu poarta goală
- N-au mai așteptat până la final! Momentul inedit petrecut la meciul lui Al Hilal din Liga Campionilor Asiei
- Reușită fabuloasă în Liga Campionilor Asiei! Portarul n-a avut nicio șansă
- Al Nassr se acoperă în cazul în care Ronaldo pleacă! Echipa saudită are două nume uriaşe din Europa pe listă!