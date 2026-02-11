Ulsan HD - Melbourne City 1-2, în Liga Campionilor Asiei. Australienii au dat lovitura în minutul 90+3 - Antena Sport

Gangwon (Coreea de Sud) – Shanghai Port (China), ora 12:00

Ulsan HD (Coreea de Sud) – Melbourne City (Australia), ora 12:00

Miercuri, Al Ittihad a învins-o cu 7-0 pe Al Gharafa, în cel mai tare meci al serii din Liga Campionilor Asiei. Partida a fost live în AntenaPLAY.

Florinel Coman a fost titular pentru Al Gharafa, în meciul de pe terenul lui Al Ittihad. Internaționalul român a fost înlocuit la pauză partidei.

Echipa lui „Mbappe” a fost umilită la Jeddah. En Nesyri, Aouar (hat-trick), Roger (dublă) și Pereira au punctat pentru Al Ittihad, care a urcat pe locul cinci în grupa de Liga Campionilor Asiei și și-a asigurat prezența în optimile competiției. Al Gharafa a rămas pe locul 10, având șanse minime să se califice în optimi.