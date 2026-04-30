Ilie Dumitrescu a dat verdictul după Atletico Madrid – Arsenal 1-1: “Are prima șansă”

Ilie Dumitrescu a analizat din studio ce s-a întâmplat pe Metropolitano în manșa tur a semifinalei Ligii Campionilor dintre Atletico Madrid și Arsenal, scor 1-1. Fostul mare atacant român crede că cele două formații și-au împărțit reprizele în ceea ce privește controlul asupra jocului, iar trupa lui Mikel Arteta este cea care are prima șansă la calificarea în ultimul act al competiției.
Atletico Madrid și Arsenal au oferit miercuri seara o semifinală decisă de două lovituri de la 11 metri. Prima dată, “tunarii” au deschis scorul grație lui Viktor Gyokeres după o fază controversată, după care Julian Alvarez a restabilit egalitatea tot de la punctul cu var după un henț în careu.
llie Dumitrescu o vede pe Arsenal favorită la finala UCL
După meci, duelul de pe Metropolitano a fost comentat și de Ilie Dumitrescu, care crede că prima parte i-a aparținut echipei din Premier League, iar cea de-a doua trupei lui Diego Simeone. “Sir” a ținut cont și de ocaziile ratate de formația “rojiblanco” în repriza a doua și a ajuns la concluzia că londonezii sunt favoriți să ajungă în finala de la Budapesta de pe 30 mai.
“Prima repriză a fost a celor de la Arsenal. Mi-au plăcut foarte mult Zubimendi cu Declan Rice, cu o participare foarte bună a lui Madueke. Gyokeres a fost tot timpul un punct de sprijin. Un plus de posesie, echipa mai periculoasă, care a controlat jocul.
1-0 după penalty-ul ăsta care a fost cum a fost, dar în partea a doua echipa mai bună a fost Atletico. A împins jocul, a reușit să domine. Au egalat și au avut două ocazii importante de gol.
Dacă bara lui Griezmann sau situația aia foarte bună a lui Lookman se materializau în gol, poate vorbeam de un retur mai… Dar din punctul meu de vedere dacă nu au reușit să fructifice situațiile astea eu cred că la retur Arsenal are prima șansă“, a spus componentul Generației de Aur, potrivit digisport.ro.
Manșa a doua a semifinalei dintre Arsenal și Atletico Madrid va avea loc pe 5 mai, marți, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium.
