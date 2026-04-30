Mikel Arteta, scos din minţi după Atletico – Arsenal 1-1: “A fost împotriva regulilor, nu înțeleg decizia”

Mikel Arteta a răbufnit după Atletico Madrid – Arsenal 1-1, fiind nemulţumit de o decizie luată de arbitri în turul semifinalei de Champions League.

Într-un meci care a adus mai multe faze controversate, Arsenal a primit un penalty în minutul 78, după un presupus fault al lui Hancko asupre lui Eze. Danny Makkelie a arătat punctul de la 11 metri, dar a fost chemat la VAR şi s-a răzgândit apoi.

”Sunt extrem de dezamăgit și enervat. A fost împotriva regulilor, nu înțeleg decizia asta care schimbă cursul acestei duble manșe. Sunt foarte, foarte supărat.

Nu (n.r. am vorbit cu arbitrul), dar întreaga fază spune o poveste. Există un contact clar. Dacă iei acea decizie, nu poți să o întorci. Când trebuie să o vezi de 13 ori… la acest nivel este complet inacceptabil”, a spus Arteta citat The Guardian.

Londonezii au controlat prima repriză, în care spaniolii au tatonat şi au aşteptat. Hincapie a trimis pe lângă poartă în minutul 6, a urmat replica gazdelor, Julian Alvarez şutând la poarta lui Raya, însă acesta a respins, în minutul 14. Madueke a trimis pe lângă poarta lui Oblak în minutul 30, pentru ca în minutul 42 „tunarii” să primească un penalty după un fault al lui Hancko la Gyokeres.