Mikel Arteta, scos din minţi după Atletico – Arsenal 1-1: “A fost împotriva regulilor, nu înțeleg decizia”

Dan Roșu Publicat: 30 aprilie 2026, 8:22

Mikel Arteta - Profimedia Images

Mikel Arteta a răbufnit după Atletico Madrid – Arsenal 1-1, fiind nemulţumit de o decizie luată de arbitri în turul semifinalei de Champions League.

Într-un meci care a adus mai multe faze controversate, Arsenal a primit un penalty în minutul 78, după un presupus fault al lui Hancko asupre lui Eze. Danny Makkelie a arătat punctul de la 11 metri, dar a fost chemat la VAR şi s-a răzgândit apoi.

”Sunt extrem de dezamăgit și enervat. A fost împotriva regulilor, nu înțeleg decizia asta care schimbă cursul acestei duble manșe. Sunt foarte, foarte supărat.

Nu (n.r. am vorbit cu arbitrul), dar întreaga fază spune o poveste. Există un contact clar. Dacă iei acea decizie, nu poți să o întorci. Când trebuie să o vezi de 13 ori… la acest nivel este complet inacceptabil”, a spus Arteta citat The Guardian.

Londonezii au controlat prima repriză, în care spaniolii au tatonat şi au aşteptat. Hincapie a trimis pe lângă poartă în minutul 6, a urmat replica gazdelor, Julian Alvarez şutând la poarta lui Raya, însă acesta a respins, în minutul 14. Madueke a trimis pe lângă poarta lui Oblak în minutul 30, pentru ca în minutul 42 „tunarii” să primească un penalty după un fault al lui Hancko la Gyokeres.

Tot suedezul a transformat de la punctul cu var, în minutul 44, şi Arsenal a intrat cu avantaj minim la pauză. Elevii lui Simeone au prezentat însă altă faţă în repriza secundă, atacând şi punând în dificulatate formaţia londoneză. Julian Alvarez a trimis puţin pe lângă poartă o lovitură liberă, în minutul 49, apoi s-a remarcat portarul Rayo, la dubla ocazie a lui Lookman şi Griezmann, din minutul 53.

Portarul spaniol al lui Arsenal a respins incredibil şutul nigerianului, pentru ca reluarea lui Griezmann să fie blocată de Gabriel. Madrilenii au primit şi ei un penalti, în minutul 54, când White a comis henţ la şutul lui Llorente, iar Julian Alvarez a transformat lovitura de pedeapsă, în minutul 56.

Griezmann a fost aproape de gol în minutul 63, dar şutul său a lovit bara. Raya a mai avut o intervenţie salutară, la Lookman, în minutul 74, apoi arbitrul olandez Danny Makkelie a dictat penalti pentru englezi, la un contact Hancko – Eze în suprafaţa de pedeapsă a gazdelor.

După intervenţia VAR decizia a fost anulată, iar Atletico Madrid – Arsenal Londra s-a terminat la egalitate, 1-1. Calificarea în finală se va decide la Londra, săptămâna viitoare.

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Locul din România unde s-au înregistrat -9°C la final de aprilie. În Suceava a nins ca în plină iarnă
Observator
Locul din România unde s-au înregistrat -9°C la final de aprilie. În Suceava a nins ca în plină iarnă
Uluitor! Rapid poate juca tot cu gafeurul Briciu în poartă contra lui CFR Cluj
Fanatik.ro
Uluitor! Rapid poate juca tot cu gafeurul Briciu în poartă contra lui CFR Cluj
9:11

“Am 5 Ligi ale Campionilor”. Cristiano Ronaldo a făcut show după ce a marcat și a fost provocat de un suporter
9:04

Prima lovitură dată de Cristi Chivu şi Inter pe piaţa transferurilor! Acord total cu jucătorul
8:41

Motivul incredibil pentru care delegaţia Iranului s-a întors din drum în aeroportul din Toronto, înainte de congresul FIFA
8:30

VIDEOA încălcat o lege nescrisă și l-a scos din minți pe Simeone! Ce s-a întâmplat imediat după Atletico – Arsenal
8:06

Ilie Dumitrescu a dat verdictul după Atletico Madrid – Arsenal 1-1: “Are prima șansă”
0:10

VIDEOSporting – Tondela 2-2. Campioana en-titre, eliminată matematic din cursa pentru titlu. FC Porto, aproape de trofeu
Vezi toate știrile
1 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 2 Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează 3 Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat” 4 Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect” 5 „Au bătut palma!” Surpriză de proporții! Unde va juca Paulo Dybala în sezonul următor 6 Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”