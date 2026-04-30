Prima lovitură dată de Cristi Chivu şi Inter pe piaţa transferurilor! Acord total cu jucătorul

Guglielmo Vicario (29 de ani), portarul italian al lui Tottenham Hotspur, a ajuns la un acord cu Inter asupra contractului şi salariului şi poate deveni prima lovitură dată de Cristi Chivu pentru noul sezon.
Inter luptă pentru dubla din Italia, dar oficialii nerazzurrilor se gândesc deja la sezonul viitor şi vor să rezolve problema portarului, apărută după o stagiune mai puţin reuşită a lui Yan Sommer, ajuns la final de contract.
Guglielmo Vicario şi Inter, acord total
“Gazzetta dello Sport confirmă: Guglielmo Vicario este alegerea pentru postul de portar. S-a ajuns la un acord cu jucătorul, legat de durata contractului și salariu. Clubul și jucătorul au ajuns la un acord total.
Mai sunt și alți pași importanți de urmat. Primul ar fi o înțelegere între Inter și Tottenham asupra sumei de transfer și bonusuri. Clubul din Anglia își va reduce cu siguranță pretențiile, dacă va retrograda.”, notează cei de la TuttoMercatoWeb.
Portarul evaluat la 23 de milioane de euro e titular la Spurs din 2023 şi Tottenham a plătit pentru el 18.5 milioane de euro, atunci când l-a transferat de la Empoli,
Inter este conştientă că preţul cerut de Tottenham va fi între 15 şi 20 de milioane de euro la varî, mai ales dacă londonezii rămân în Premier League.
