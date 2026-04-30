Home | Fotbal | Serie A | Prima lovitură dată de Cristi Chivu şi Inter pe piaţa transferurilor! Acord total cu jucătorul

Dan Roșu Publicat: 30 aprilie 2026, 9:04

Comentarii
Cristi Chivu - Profimedia Images

Guglielmo Vicario (29 de ani), portarul italian al lui Tottenham Hotspur, a ajuns la un acord cu Inter asupra contractului şi salariului şi poate deveni prima lovitură dată de Cristi Chivu pentru noul sezon.

Inter luptă pentru dubla din Italia, dar oficialii nerazzurrilor se gândesc deja la sezonul viitor şi vor să rezolve problema portarului, apărută după o stagiune mai puţin reuşită a lui Yan Sommer, ajuns la final de contract.

Guglielmo Vicario şi Inter, acord total

“Gazzetta dello Sport confirmă: Guglielmo Vicario este alegerea pentru postul de portar. S-a ajuns la un acord cu jucătorul, legat de durata contractului și salariu. Clubul și jucătorul au ajuns la un acord total.

Mai sunt și alți pași importanți de urmat. Primul ar fi o înțelegere între Inter și Tottenham asupra sumei de transfer și bonusuri. Clubul din Anglia își va reduce cu siguranță pretențiile, dacă va retrograda.”, notează cei de la TuttoMercatoWeb.

Portarul evaluat la 23 de milioane de euro e titular la Spurs din 2023 şi Tottenham a plătit pentru el 18.5 milioane de euro, atunci când l-a transferat de la Empoli,

Inter este conştientă că preţul cerut de Tottenham va fi între 15 şi 20 de milioane de euro la varî, mai ales dacă londonezii rămân în Premier League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul din România unde s-au înregistrat -9°C la final de aprilie. În Suceava a nins ca în plină iarnă
Observator
Steaua 86, premiată de președintele Nicușor Dan la 40 de ani de la finala de la Sevilla: „Așteptăm și un ajutor, aproape toți colegii au probleme cu banii”
Fanatik.ro
8:41

Motivul incredibil pentru care delegaţia Iranului s-a întors din drum în aeroportul din Toronto, înainte de congresul FIFA
8:30

VIDEOA încălcat o lege nescrisă și l-a scos din minți pe Simeone! Ce s-a întâmplat imediat după Atletico – Arsenal
8:22

Mikel Arteta, scos din minţi după Atletico – Arsenal 1-1: “A fost împotriva regulilor, nu înțeleg decizia”
8:06

Ilie Dumitrescu a dat verdictul după Atletico Madrid – Arsenal 1-1: “Are prima șansă”
0:10

VIDEOSporting – Tondela 2-2. Campioana en-titre, eliminată matematic din cursa pentru titlu. FC Porto, aproape de trofeu
23:57 29 apr.

Atletico Madrid – Arsenal 1-1. Remiză animată pe Metropolitano! Calificarea în finală se joacă la Londra
Vezi toate știrile
1 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 2 Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează 3 Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat” 4 Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect” 5 „Au bătut palma!” Surpriză de proporții! Unde va juca Paulo Dybala în sezonul următor 6 Ce nu mănâncă niciodată Gică Hagi. “De 5 ani” a renunţat la acest aliment
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”