Antrenorul lui Brest, genial înaintea dublei cu PSG din Liga Campionilor: "Am încercat să-l contactăm pe Tom Cruise" - Antena Sport

Antrenorul lui Brest, Eric Roy, a declarat, luni, că jucătorii săi vor avea o misiune imposibilă la meciul cu Paris Saint-Germain, din play-off-ul Ligii Campionilor.

„Dacă suntem o echipă împotriva căreia este dificil să joci… Nu ştiu ce să spun despre PSG. Diferenţa? Trebuie doar să te uiţi la bugete, nu suntem în aceeaşi lume cu PSG,… Am spus-o după Nantes, am lansat misiunea noastră imposibilă. Şi am văzut că Tom Cruise, Ethan Hunt, a fost la Paris.

Brest – PSG, în play-off-ul Ligii Campionillor

Am încercat să-l contactăm, dar nu a fost disponibil. Este un meci foarte complicat pentru noi, iar într-o dublă manşă este chiar mai complicat decât într-un singur meci. Dar ambiţia noastră va fi să jucăm un rol în meci, chiar dacă am văzut că diferenţa este importantă”, a spus Roy.

Brest întâlneşte PSG, marţi, pe teren propriu, de la ora 19.45, în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor.

Programul complet al play-off-ului Ligii Campionilor