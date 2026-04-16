Anunțul crunt făcut de Deschamps după accidentarea lui Ekitike: „Din păcate…”

Atacantul celor de la FC Liverpool, Hugo Ekitike, a suferit o accidentare foarte gravă la meciul cu Paris Saint-Germain din sferturile UEFA Champions League. Atacantul francez s-a prăbușit fără să aibă un adversar în preajmă.

Ekitike a marcat 17 goluri în 45 de meciuri în toate competițiile pentru Liverpool la primul sezon după transferul de 95 de milioane de euro de la Eintracht Frankfurt de vara trecută.

Ekitike ratează Campionatul Mondial

Verdictul medicilor: ruptură a tendonului lui Ahile și o pauză de până la 9 luni. Momentan, Liverpool nu a anunțat oficial acest lucru, însă o altă certitudine există: Ekitike va rata Campionatul Mondial, lucru confirmat chiar de selecționerul Franței.

„Din păcate, gravitatea accidentării lui (nr. Ekitike) îl va împiedica să încheie sezonul alături de Liverpool și să participe la Cupa Mondială” a anunțat Didier Deschamps într-un comunicat publicat de federația franceză de fotbal.

„Această accidentare este o lovitură dură pentru el, desigur, dar și pentru echipa națională a Franței. Am vrut să îi transmit tot sprijinul meu, precum și pe cel al întregului staff tehnic” mai spune Deschamp.