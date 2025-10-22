Decizie majoră luată înainte de Jocurile Olimpice de iarnă. Rușii și bielorușii, interziși de federația de schi - Antena Sport

Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a decis marţi să nu permită sportivilor ruşi şi bieloruși, cărora li s-a interzis participarea la competiţiile sale după invadarea Ucrainei în februarie 2022, să participe la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La fel ca în cazul Jocurilor Olimpice de la Paris din vara anului 2024, Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) a autorizat participarea ruşilor şi bielorușilor la Jocurile Olimpice din Italia sub steag neutru şi în condiţii stricte.

Comunicatul FIS privind participarea rușilor și bielorușilor la JO 2026

CIO a lăsat însă federaţiile internaţionale, dintre care unele interzic ruşilor şi bielorușilor să participe la competiţiile lor atât timp cât războiul continuă, să decidă dacă le vor permite sau nu să participe la procesul de calificare olimpică.

“Consiliul FIS a votat marţi să nu permită participarea sportivilor ruşi şi bielorușil sub steag neutru la competiţiile de calificare pentru Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Milano-Cortina din 2026“, a anunţat Federaţia Internaţională de Schi (schi alpin, schi nordic, schi freestyle şi snowboard) într-un scurt comunicat. Fără un impact major în schiul alpin, participarea ruşilor a fost însă un subiect important în schiul fond, sport în care au câştigat aproape o treime din medalii la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing.

🚨 The International Ski & Snowboard Federation (FIS) has voted against allowing Russian and Belarusian athletes, even as neutrals, to compete in qualifiers for the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics.

The ban also applies to Paralympic events 🛑 pic.twitter.com/H3uGwL3uHF

— DW Sports (@dw_sports) October 21, 2025