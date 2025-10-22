Decizie majoră luată înainte de Jocurile Olimpice de iarnă. Rușii și bielorușii, interziși de federația de schi - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Decizie majoră luată înainte de Jocurile Olimpice de iarnă. Rușii și bielorușii, interziși de federația de schi

Andrei Nicolae Publicat: 22 octombrie 2025, 11:54

Inelele olimpice / Profimedia

Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a decis marţi să nu permită sportivilor ruşi şi bieloruși, cărora li s-a interzis participarea la competiţiile sale după invadarea Ucrainei în februarie 2022, să participe la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), informează AFP.

La fel ca în cazul Jocurilor Olimpice de la Paris din vara anului 2024, Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) a autorizat participarea ruşilor şi bielorușilor la Jocurile Olimpice din Italia sub steag neutru şi în condiţii stricte.

Comunicatul FIS privind participarea rușilor și bielorușilor la JO 2026

CIO a lăsat însă federaţiile internaţionale, dintre care unele interzic ruşilor şi bielorușilor să participe la competiţiile lor atât timp cât războiul continuă, să decidă dacă le vor permite sau nu să participe la procesul de calificare olimpică.

Consiliul FIS a votat marţi să nu permită participarea sportivilor ruşi şi bielorușil sub steag neutru la competiţiile de calificare pentru Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Milano-Cortina din 2026“, a anunţat Federaţia Internaţională de Schi (schi alpin, schi nordic, schi freestyle şi snowboard) într-un scurt comunicat. Fără un impact major în schiul alpin, participarea ruşilor a fost însă un subiect important în schiul fond, sport în care au câştigat aproape o treime din medalii la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing.

Cred că este decizia corectă“, a declarat Johannes Klaebo, marele star norvegian al schiului, într-un interviu acordat postului public de televiziune norvegian NRK. “De mult timp cred că ruşii nu ar trebui să aibă dreptul să concureze atât timp cât războiul din Ucraina continuă“, a adăugat schiorul scandinav, care nu se va confrunta la Jocurile Olimpice din 2026 cu rusul Alexander Bolshunov, triplu campion olimpic şi multiplu medaliat la Beijing în 2022.

Prin această decizie, FIS se alătură altor federaţii de sporturi de iarnă, precum organismele internaţionale de biatlon şi sanie, care au condiţionat în mod clar reintegrarea ruşilor şi bielorușilor de încetarea războiului din Ucraina, potrivit news.ro.

