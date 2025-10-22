Jose Mourinho nu vrea să mai audă de Istvan Kovacs: "Unde l-am găsit și pe ăsta?" - Antena Sport

Giovanni Becali a dezvăluit că Jose Mourinho are coşmaruri atunci când află că urmează să fie arbitrat de românul Istvan Kovacs, arbitrul de 41 de ani care are la activ deja finalele de Conference League, Europa League şi Champions League.
Kovacs, om cu 56 de meciuri în fazele superioare ale celor trei competiţii europene menţionate mai sus, l-a scos din minţi pe celebrul antrenor portughez şi la partida dintre Fenerbahce şi Feyenoord, disputată în luna august, în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.
Jose Mourinho nu vrea să audă de Istvan Kovacs
“Noi avem arbitri buni. Și fratele lui Kovacs, e iar un arbitru bun, mai tânăr ca el. Dar Istvan Kovacs l-a arbitrat pe Mourinho de atâtea ori. Știi ce îmi spunea Mourinho? Că e duro… Mourinho, l-a arbitrat Kovacs. Mi-a zis: ‘Știi cine m-a arbitrat? Românul, Kovacs’.
După meci, îmi zice: ‘Che arbitro duro. Nici nu te bagă în seamă!’. El vrea să fie băgat în seamă, și ăsta nu îl băgă în seamă. L-a arbitrat de 5-6 ori și a spus că unde l-am găsit și pe ăsta… Că nici nu l-a băgat în seamă. Are personalitate, ce să mai!”, a dezvăluit Giovanni Becali, citat de fanatik.ro.
Jose Mourinho l-a criticat pe Kovacs
Fenerbahce, echipa lui Jose Mourinho, s-a calificat în play-off-ul UEFA Champions League după un meci de poveste pe teren propriu, în returul cu Feyenoord. Echipa portughezului a pierdut meciul tur, scor 1-2, dar a obținut calificarea după ce a câștigat partida de pe teren propriu cu 5-2.
Nu a fost însă o misiune ușoară pentru Fenerbahce, care a fost condusă de Feyenoord din minutul 41. Olandezii au dus scorul la 3-1 la general în urma unei faze controversate. Istvan Kovacs, arbitrul român care a condus partida, i-a scos din sărite pe turci.
Watanabe a deschis scorul în urma unei lovituri libere acordate de Istvan Kovacs care i-a nemulţumit pe cei de la Fenerbahce. La aproximativ 40 de metri de poartă, portarul Irfan Egribayat a luat balonul în mână, crezând că jocul e oprit, după ce un jucător de la Feyenoord a comis henţ.
Kovacs nu a dictat nimic, a lăsat jocul să continue, după care a dictat lovitură liberă după ce Irfan a pus mâna pe minge. Watanabe a înscris apoi şi a dus scorul la 1-0. În ceea ce priveşte acest prim gol al meciului, Jose Mourinho l-a descris ca fiind ridicol:
“Comparativ cu sezonul trecut, fanii au făcut diferența. Dacă ar fi fost sezonul trecut, ar fi fost diferit. Chiar și când era 3-1 la general, atmosfera a fost pozitivă. Primul gol a fost ridicol. Apoi, Irfan a avut o intervenție crucială, putea fi 2-2”, spunea Jose Mourinho, în august.
