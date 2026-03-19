“Bayern e favorită cu Real Madrid?” Răspunsul dat de Vincent Kompany, înaintea confruntării din sferturile Champions League

Viviana Moraru Publicat: 19 martie 2026, 10:33

Vincent Kompany (39 de ani) a prefaţat duelul dintre Bayern Munchen şi Real Madrid, din sferturile Champions League. Bavarezii şi-au asigurat biletele pentru această fază a competiţiei după ce au eliminat-o pe Atalanta, scor 10-2, la general.

Vincent Kompany a fost întrebat dacă echipa sa e favorită în “dubla” cu Real Madrid. Specialiştii consideră că bavarezii au avantaj în faţa “galacticilor”, după demonstraţia de forţă din optimi.

Vincent Kompany nu a vrut să răspundă la întrebarea privind echipa favorită din “dubla” Bayern Munchen – Real Madrid. Tehnicianul bavarezilor i-a lăudat pe “galactici”, fiind convins că cele două dueluri vor fi unele “de foc” pentru elevii săi.

Kompany i-a îndemnat pe jurnalişti să decidă care este formaţia favorită să se califice în semifinalele Champions League, înaintea meciului cu Real Madrid.

“(Cine e favorită?) Nu ştiu. Nu vreau să decid asta într-o conferinţă de presă. Depinde de voi ce decideţi. Ambele echipei au atât de multă calitate.

Sper să fie un meci bun pentru fani. Real Madrid e cea mai bună echipă din istoria Champions League, deci va fi o provocare plăcută pentru noi. Vrem să câştigăm”, a declarat Vincent Kompany, la conferinţa de presă, după Bayern – Atalanta 4-1.

Tabloul sferturilor din Champions League:

  • PSG – Liverpool
  • Real Madrid – Bayern Munchen
  • Barcelona – Atletico Madrid
  • Sporting – Arsenal

Capul de afiș din sferturile Champions League este ținut de duelul stelar dintre Real Madrid și Bayern. Cele două formații au dat adevărate demonstrații de forță în duelurile din optimi, cu Manchester City și Atalanta, iar confruntarea directă se anunță a fi una „de foc”.

Cele două formații au mai disputat alte 28 de meciuri, de-a lungul istoriei, în competițiile europene. Ultima dată, Real Madrid și Bayern s-au duelat în semifinalele Champions League din 2024, atunci când „galacticii” s-au impus cu greu, scor 4-3, la general.

