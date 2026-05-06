Wesley Sneijder, atac fără precedent: “Să intervină UEFA, să sune la Londra. `Ieşiţi de pe teren`”

Wesley Sneijder le-a făcut praf pe Arsenal şi pe Atletico Madrid, la pauza meciului dintre cele două de pe Emirates, din semifinala de Champions League.

Chiar dacă Saka a deschis scorul pe finalul primei reprize, olandezul care a reuşit tripla istorică cu Inter în 2010, an în care a fost şi vicecampion mondial, nu a avut milă de cele două echipe.

Sneijder a susţinut că finala ar trebui declarată semifinala dintre Bayern şi PSG, cele două care au produs un spectacol ieşit din comun în manşa tur, încheiat 5-4 pentru gazde, la Paris.

Wesley Sneijder, atac fără precedent: “Să intervină UEFA”

“Am spus după 35 de minute: UEFA trebuie să intervină. Trebuie să sune la Londra: «Ieșiți amândouă echipele de pe teren, iar mâine se va juca finala între Bayern și PSG!». Știam că asta se va întâmpla. Atletico s-a retras în bloc și a cedat posesia, iar Arsenal a avut mult control asupra balonului.

M-am uitat din nou la jucători, iar Arteta merită deja o statuie. Pur și simplu nu are jucători de top, iar cu lotul actual reușește să o împingă pe Atletico înapoi, ceea ce este impresionant. M-am bucurat că mingea a intrat în poartă și m-am bucurat pentru acel gol”, a spus olandezul, la pauza meciului, conform voetbalprimeur.nl.