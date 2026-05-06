Wesley Sneijder, atac fără precedent: “Să intervină UEFA, să sune la Londra. `Ieşiţi de pe teren`”

Wesley Sneijder le-a făcut praf pe Arsenal şi pe Atletico Madrid, la pauza meciului dintre cele două de pe Emirates, din semifinala de Champions League.
Chiar dacă Saka a deschis scorul pe finalul primei reprize, olandezul care a reuşit tripla istorică cu Inter în 2010, an în care a fost şi vicecampion mondial, nu a avut milă de cele două echipe.
Sneijder a susţinut că finala ar trebui declarată semifinala dintre Bayern şi PSG, cele două care au produs un spectacol ieşit din comun în manşa tur, încheiat 5-4 pentru gazde, la Paris.
Wesley Sneijder, atac fără precedent: “Să intervină UEFA”
“Am spus după 35 de minute: UEFA trebuie să intervină. Trebuie să sune la Londra: «Ieșiți amândouă echipele de pe teren, iar mâine se va juca finala între Bayern și PSG!». Știam că asta se va întâmpla. Atletico s-a retras în bloc și a cedat posesia, iar Arsenal a avut mult control asupra balonului.
M-am uitat din nou la jucători, iar Arteta merită deja o statuie. Pur și simplu nu are jucători de top, iar cu lotul actual reușește să o împingă pe Atletico înapoi, ceea ce este impresionant. M-am bucurat că mingea a intrat în poartă și m-am bucurat pentru acel gol”, a spus olandezul, la pauza meciului, conform voetbalprimeur.nl.
Arsenal – Atletico Madrid 1-0
Cu londonezii cotaţi ca mari favoriţi la calificarea în finală, madrilenii au fost mai incisivi în startul meciului şi Declan Rice a blocat şutul lui Giuliano Simeone, în minutul 11, la o respingere greşită a lui Raya.
Încetul cu încetul însă ”tunarii” au început să pună presiune, iar Atletico s-a retras, căutând să se apere şi să lovească pe contraatac sau din faze fixe. Gazdele nu au reuşit să pună în pericol real poarta lui Oblak până pe final de primă repriză. În minutul 44 Gyokeres a fost lansat în careu, a centrat, Trossard a primit şi a şutat, mingea a fost respinsă greu de Oblak şi Bukayo Saka a deschis scorul.
Conduşi pe tabelă, spaniolii au replicat în partea secundă, prin ocazia uriaşă a lui Giuliano Simeone, care l-a depăşit pe Raya, dar nu a putut concretiza în minutul 51. Cinci minute mai târziu, Atletico a cerut penalti, după ce Calafiori l-a călcat pe Griezmann, însă arbitrul german Daniel Siebert a acordat fault în atac la faza anterioară. Londonezii au trecut pe lângă gol în minutul 66, când Gyokeres a reluat puţin peste poartă dintr-o poziţie excelentă.
În cele din urmă Arsenal Londra s-a impus cu 1-0 în faţa lui Atletico Madrid şi echipa lui Arteta s-a calificat în finală, cu 2-1 scor general. Este pentru a doua oară în istorie când tunarii ating ultimul act al Ligii Campionilor, după anul 2006, când au pierdut cu FC Barcelona.
În finală, Arsenal va juca, la Budapesta, împotriva învingătoarei din derby-ul Bayern Munchen – PSG.
- Ce i-a spus Thierry Henry lui Bukayo Saka, chiar în direct! “Aşa veţi fi numiţi”
- Arsenal a egalat un record vechi de 55 de ani, după calificarea în finala Champions League. Cifre fabuloase pentru “tunari”
- “Bayern sau PSG?” Răspunsul savuros dat de Mikel Arteta, după ce a dus-o pe Arsenal în finala Champions League
- Mikel Arteta a fugit pe teren după Diego Simeone după finalul meciului Arsenal – Atletico. Ce a urmat
- Câți bani a încasat Arsenal, după calificarea istorică în finala Champions League. „Tun” financiar dat de „tunari”