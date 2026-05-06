Arsenal a egalat un record vechi de 55 de ani, după calificarea în finala Champions League. Cifre fabuloase pentru “tunari”

Viviana Moraru Publicat: 6 mai 2026, 9:01

David Raya şi Gabriel Magalhaes, bucurie după ce Arsenal s-a calificat în finala Champions League/ Profimedia

Arsenal a egalat un record vechi de 55 de ani, după calificarea în finala Champions League. “Tunarii” au eliminat-o pe Atletico Madrid, după 1-1 în tur şi 1-0 în retur, pentru a disputa prima finală a competiţiei europene, după o pauză de 20 de ani.

Arsenal a avut un parcurs fără greşeală în actuala ediţie de Champions League. Trupa lui Mikel Arteta este neînvinsă în competiţie, după ce a obţinut şi victorii pe linie în grupă.

Arsenal le-a eliminat pe Bayern Leverkusen, scor 3-1, la general (optimi), pe Sporting, scor 1-0, la general (sferturi) şi pe Atletico Madrid, scor 1-0, la general (semifinale) urmând să înfrunte în marea finală învingătoarea “dublei” Bayern – PSG.

După victoria la limită cu Atletico Madrid din returul semifinalei, Arsenal şi-a egalat un record fabulos, vechi de 55 de ani. Concret, “tunarii” au înregistrat 41 de victorii într-un singur sezon, în toate competiţiile. În sezonul 1970-1971, trupa din Londra bifa o astfel de performanţă uriaşă, notează statisticienii de la Opta.

Arsenal va disputa din nou o finală de Champions League, după 20 de ani. În 2006, “tunarii” conduşi la acel moment de Arsene Wenger, erau învinşi în ultimul act al competiţiei de Barcelona, scor 1-2, finala disputându-se la Paris.

Perioada de 20 de ani fără o finală de Champions League a fost cea mai mare înregistrată de un club din Premier League, după Liverpool. În 2005, “cormoranii” ajungeau şi ei în ultimul act al competiţiei europene tot după 20 de ani de “secetă”. Recordul, la acest capitol, este deţinut de Atletico Madrid, care în 2014 bifa prima finală europeană la nu mai puţin de 40 de ani distanţă de la precedenta.

Arsenal poate avea un sezon de vis şi în Premier League. “Tunarii” au un avans de cinci puncte faţă de Manchester City, ocupanta locului secund, care are însă un meci în minus disputat. În ultimele trei etape ale sezonului, trupa lui Mikel Arteta le va înfrunta pe West Ham, Burnley şi Crystal Palace, în încercarea de a cuceri primul titlu după o pauză de 22 de ani.

Arsenal – Atletico Madrid 1-0

Arsenal Londra a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia spaniolă Atletico Madrid, în manşa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor. Cu 2-1 scor general, tunarii s-au calificat în ultimul act al competiţiei.

Cu londonezii cotaţi ca mari favoriţi la calificarea în finală, madrilenii au fost mai incisivi în startul meciului şi Declan Rice a blocat şutul lui Giuliano Simeone, în minutul 11, la o respingere greşită a lui Raya.

Încetul cu încetul însă ”tunarii” au început să pună presiune, iar Atletico s-a retras, căutând să se apere şi să lovească pe contraatac sau din faze fixe. Gazdele nu au reuşit să pună în pericol real poarta lui Oblak până pe final de primă repriză. În minutul 44 Gyokeres a fost lansat în careu, a centrat, Trossard a primit şi a şutat, mingea a fost respinsă greu de Oblak şi Bukayo Saka a deschis scorul.

Conduşi pe tabelă, spaniolii au replicat în partea secundă, prin ocazia uriaşă a lui Giuliano Simeone, care l-a depăşit pe Raya, dar nu a putut concretiza în minutul 51. Cinci minute mai târziu, Atletico a cerut penalti, după ce Calafiori l-a călcat pe Griezmann, însă arbitrul german Daniel Siebert a acordat fault în atac la faza anterioară. Londonezii au trecut pe lângă gol în minutul 66, când Gyokeres a reluat puţin peste poartă dintr-o poziţie excelentă.

În cele din urmă Arsenal Londra s-a impus cu 1-0 în faţa lui Atletico Madrid şi echipa lui Arteta s-a calificat în finală, cu 2-1 scor general. Este pentru a doua oară în istorie când tunarii ating ultimul act al Ligii Campionilor, după anul 2006, când au pierdut cu FC Barcelona.

În finală, Arsenal va juca, la Budapesta, împotriva învingătoarei din derby-ul Bayern Munchen – PSG.

