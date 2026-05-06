Arsenal a egalat un record vechi de 55 de ani, după calificarea în finala Champions League. Cifre fabuloase pentru “tunari”

David Raya şi Gabriel Magalhaes, bucurie după ce Arsenal s-a calificat în finala Champions League

Arsenal a egalat un record vechi de 55 de ani, după calificarea în finala Champions League. “Tunarii” au eliminat-o pe Atletico Madrid, după 1-1 în tur şi 1-0 în retur, pentru a disputa prima finală a competiţiei europene, după o pauză de 20 de ani.

Arsenal a avut un parcurs fără greşeală în actuala ediţie de Champions League. Trupa lui Mikel Arteta este neînvinsă în competiţie, după ce a obţinut şi victorii pe linie în grupă.

Arsenal le-a eliminat pe Bayern Leverkusen, scor 3-1, la general (optimi), pe Sporting, scor 1-0, la general (sferturi) şi pe Atletico Madrid, scor 1-0, la general (semifinale) urmând să înfrunte în marea finală învingătoarea “dublei” Bayern – PSG.

După victoria la limită cu Atletico Madrid din returul semifinalei, Arsenal şi-a egalat un record fabulos, vechi de 55 de ani. Concret, “tunarii” au înregistrat 41 de victorii într-un singur sezon, în toate competiţiile. În sezonul 1970-1971, trupa din Londra bifa o astfel de performanţă uriaşă, notează statisticienii de la Opta.

Arsenal va disputa din nou o finală de Champions League, după 20 de ani. În 2006, “tunarii” conduşi la acel moment de Arsene Wenger, erau învinşi în ultimul act al competiţiei de Barcelona, scor 1-2, finala disputându-se la Paris.