Ce i-a spus Thierry Henry lui Bukayo Saka, chiar în direct! “Aşa veţi fi numiţi”

Dan Roșu Publicat: 6 mai 2026, 9:08

Thierry Henry, în timpul unui meci - Profimedia Images

Thierry Henry a făcut parte din echipa lui Arsenal care a terminat sezonul 2003-2004 fără eşec în Premier League. Jucătorii de atunci ai “tunarilor” au fost numiţi “The Invincibles”.

Chiar dacă Arsenal e învinsă în acest sezon, echipa lui Arteta poate reuşi o performanţă pe care londonezii nu şi-au trecut-o în cont pe vremea lui Henry, cucerirea Ligii Campionilor.

Ce i-a pus Thierry Henry lui Bukayo Saka

Henry i-a spus în direct la CBS lui Bukayo Saka că dacă vor triumfa în Champions League pentru prima oară în istoria clubului, fotbaliştii vor fi numiţi “Cei de neuitat”.

“Îți urez tot binele din lume. Noi nu am reușit, dar sper că voi veți reuși. Noi am fost “Invincibilii”, dar, dacă voi reuşiţi, dacă o să câştigaţi UCL, veți fi “Cei de neuitat”. Duceți-vă și luați trofeul”, i-a transmis Henry lui Saka.

Arsenal e prima finalistă a Ligii Campionilor

Cu londonezii cotaţi ca mari favoriţi la calificarea în finală, madrilenii au fost mai incisivi în startul meciului şi Declan Rice a blocat şutul lui Giuliano Simeone, în minutul 11, la o respingere greşită a lui Raya.

Încetul cu încetul însă ”tunarii” au început să pună presiune, iar Atletico s-a retras, căutând să se apere şi să lovească pe contraatac sau din faze fixe. Gazdele nu au reuşit să pună în pericol real poarta lui Oblak până pe final de primă repriză. În minutul 44 Gyokeres a fost lansat în careu, a centrat, Trossard a primit şi a şutat, mingea a fost respinsă greu de Oblak şi Bukayo Saka a deschis scorul.

Conduşi pe tabelă, spaniolii au replicat în partea secundă, prin ocazia uriaşă a lui Giuliano Simeone, care l-a depăşit pe Raya, dar nu a putut concretiza în minutul 51. Cinci minute mai târziu, Atletico a cerut penalti, după ce Calafiori l-a călcat pe Griezmann, însă arbitrul german Daniel Siebert a acordat fault în atac la faza anterioară. Londonezii au trecut pe lângă gol în minutul 66, când Gyokeres a reluat puţin peste poartă dintr-o poziţie excelentă.

În cele din urmă Arsenal Londra s-a impus cu 1-0 în faţa lui Atletico Madrid şi echipa lui Arteta s-a calificat în finală, cu 2-1 scor general. Este pentru a doua oară în istorie când tunarii ating ultimul act al Ligii Campionilor, după anul 2006, când au pierdut cu FC Barcelona.

În finală, Arsenal va juca, la Budapesta, împotriva învingătoarei din derby-ul Bayern Munchen – PSG.

