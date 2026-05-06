Ce i-a spus Thierry Henry lui Bukayo Saka, chiar în direct! “Aşa veţi fi numiţi”

Thierry Henry a făcut parte din echipa lui Arsenal care a terminat sezonul 2003-2004 fără eşec în Premier League. Jucătorii de atunci ai “tunarilor” au fost numiţi “The Invincibles”.

Chiar dacă Arsenal e învinsă în acest sezon, echipa lui Arteta poate reuşi o performanţă pe care londonezii nu şi-au trecut-o în cont pe vremea lui Henry, cucerirea Ligii Campionilor.

Ce i-a pus Thierry Henry lui Bukayo Saka

Henry i-a spus în direct la CBS lui Bukayo Saka că dacă vor triumfa în Champions League pentru prima oară în istoria clubului, fotbaliştii vor fi numiţi “Cei de neuitat”.

“Îți urez tot binele din lume. Noi nu am reușit, dar sper că voi veți reuși. Noi am fost “Invincibilii”, dar, dacă voi reuşiţi, dacă o să câştigaţi UCL, veți fi “Cei de neuitat”. Duceți-vă și luați trofeul”, i-a transmis Henry lui Saka.

Arsenal e prima finalistă a Ligii Campionilor

Cu londonezii cotaţi ca mari favoriţi la calificarea în finală, madrilenii au fost mai incisivi în startul meciului şi Declan Rice a blocat şutul lui Giuliano Simeone, în minutul 11, la o respingere greşită a lui Raya.