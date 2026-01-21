Ce a putut spune Mikel Arteta despre Interul lui Cristi Chivu, după victoria lui Arsenal de pe Meazza - Antena Sport

Mikel Arteta a dezvăluit după Inter – Arsenal 1-3 că nu a dormit bine cu o seară înaintea duelului de pe Meazza, gândindu-se la valoarea echipei lui Cristi Chivu, cel care i-a dus pe Nerazzurri pe primul loc în Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“(n.r. – E Inter la nivelul lui Arsenal?) Da. Nu am putut dormi bine azi-noapte tocmai din acest motiv, pentru că Inter e genul de echipă care din două pase își poate crea o ocazie. S-a întâmplat și în acest meci de două sau trei ori. Dacă pierzi mingea în anumite spații, situația devine deja foarte periculoasă. Inter are multă calitate în atac, însă noi am arătat personalitate.

Mikel Arteta a lăudat Interul lui Chivu

Suntem foarte mândri nu numai pentru victoria din această seară, ci pentru întreg parcursul din competiție, cele 7 victorii. Cu un meci rămas de jucat suntem deja pe locul pe care vrem. Îmi felicit echipa, mai ales că în această seară am avut un test important. Chiar dacă clasamentul nu ne obliga să învingem, am arătat că avem dorință și vrem să demonstrăm cine suntem.

Mi-a plăcut foarte mult atitudinea echipei mele, mai ales că am înfruntat un adversar dificil, care îți poate pune probleme din doar două pase. Am jucat însă cu multă inteligență și am reușit să câștigăm. Atât titularii, cât și cei intrați pe parcurs au avut un impact, iar acestea sunt ingredientele de care am avut nevoie”, a spus Arteta.

Record pentru Arsenal

Pe de altă parte, Arsenal a stabilit un record, după victoria cu Inter, scor 3-1, din etapa a şaptea a grupei de Champions League. “Tunarii” lui Mikel Arteta au fost în formă maximă în duelul cu echipa lui Cristi Chivu.