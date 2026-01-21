Închide meniul
Ce a putut spune Mikel Arteta despre Interul lui Cristi Chivu, după victoria lui Arsenal de pe Meazza - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Ce a putut spune Mikel Arteta despre Interul lui Cristi Chivu, după victoria lui Arsenal de pe Meazza

Ce a putut spune Mikel Arteta despre Interul lui Cristi Chivu, după victoria lui Arsenal de pe Meazza

Dan Roșu Publicat: 21 ianuarie 2026, 8:40

Ce a putut spune Mikel Arteta despre Interul lui Cristi Chivu, după victoria lui Arsenal de pe Meazza

Mikel Arteta şi Cristi Chivu, înainte de Inter - Arsenal 1-3 - Profimedia Images

Mikel Arteta a dezvăluit după Inter – Arsenal 1-3 că nu a dormit bine cu o seară înaintea duelului de pe Meazza, gândindu-se la valoarea echipei lui Cristi Chivu, cel care i-a dus pe Nerazzurri pe primul loc în Serie A.

“(n.r. – E Inter la nivelul lui Arsenal?) Da. Nu am putut dormi bine azi-noapte tocmai din acest motiv, pentru că Inter e genul de echipă care din două pase își poate crea o ocazie. S-a întâmplat și în acest meci de două sau trei ori. Dacă pierzi mingea în anumite spații, situația devine deja foarte periculoasă. Inter are multă calitate în atac, însă noi am arătat personalitate.

Mikel Arteta a lăudat Interul lui Chivu

Suntem foarte mândri nu numai pentru victoria din această seară, ci pentru întreg parcursul din competiție, cele 7 victorii. Cu un meci rămas de jucat suntem deja pe locul pe care vrem. Îmi felicit echipa, mai ales că în această seară am avut un test important. Chiar dacă clasamentul nu ne obliga să învingem, am arătat că avem dorință și vrem să demonstrăm cine suntem.

Mi-a plăcut foarte mult atitudinea echipei mele, mai ales că am înfruntat un adversar dificil, care îți poate pune probleme din doar două pase. Am jucat însă cu multă inteligență și am reușit să câștigăm. Atât titularii, cât și cei intrați pe parcurs au avut un impact, iar acestea sunt ingredientele de care am avut nevoie”, a spus Arteta.

Record pentru Arsenal

Pe de altă parte, Arsenal a stabilit un record, după victoria cu Inter, scor 3-1, din etapa a şaptea a grupei de Champions League. “Tunarii” lui Mikel Arteta au fost în formă maximă în duelul cu echipa lui Cristi Chivu.

A fost pentru prima dată în istoria celor de la Arsenal când obţin al şaptelea succes la rând într-o competiţie europeană. “Tunarii” au avut un parcurs perfect în grupă, învingându-le pe rând pe Bilbao, Olympiacos, Atletico Madrid, Slavia Praga, Bayern, Brugge şi Inter.

Dintre echipele din Premier League, doar Manchester City a avut o serie mai bună decât cea avută de Arsenal în acest sezon. În 2024, trupa lui Pep Guardiola ajungea la zece victorii la rând în Champions League, fiind eliminată ulterior de Real Madrid în sferturile competiţiei.

