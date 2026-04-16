„Ce prostie am putut să fac!” Reacția genială a lui Neuer după ce a primit gol în secunda 35

Sebastian Ujica Publicat: 16 aprilie 2026, 9:06

Manuel Neuer a greșit la primul gol marcat de Arda Guler / Getty Images

Bayern Munchen a eliminat-o pe Real Madrid cu 6-4 la general și s-a calificat în semifinalele UEFA Champions League unde va da de Paris Saint-Germain. Însă campioana Germaniei a fost nevoită să alerge aproape tot meciul după egalare, iar tonul l-a dat … Manuel Neuer.

Veteranul din poarta lui Bayern a gafat incredibil în secunda 35, la prima fază a meciului, când Arda Guler a anticipat o pasă a lui Neuer și a marcat cu un șut de la mare distanță în poarta goală.

Neuer își face mea culpa

Neuer a explicat ce s-a întâmplat la faza care a ajutat-o pe Real Madrid să egaleze la general.

„A fost o situație complicată. am vrut să scot mingea spre Stani (nr. Josip Stanišić) în dreapta, dar am executat pasa foarte prost. A fost pur și simplu o pasă slabă din partea mea. E evident un început prost pentru mine, dar trebuie să trec peste și să continui să joc, așa cum facem mereu” a spus Neuer pentru DAZN după partidă.

Același Arda Guler a marcat și golul de 2-1 din lovitură liberă, fază pentru care și-a atras laudele lui Neuer: „A fost un șut superb. Inclusiv ca viteză. A avut forță în execuție. Poate face asta cu ușurință și asta îl face special” a mai spus Neuer.

„În fotbal, într-un meci ești erou, în următorul devii vinovat când greșești” a fost reacția directorului sportiv al lui Bayern, Max Eberl. El făcea referire la faptul că Neuer a fost desemnat omul meciului după partida tur, câștigată de Bayern cu 2-1 la Madrid. Neuer oricum s-a revanșat față de coechipieri în repriza secundă a meciului de la Munchen când a salvat incredibil un șut al lui Mbappe. Neuer

