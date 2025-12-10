Surpriză la Real Madrid, în ziua meciului cu Manchester City. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe - Antena Sport

În continuare incert, atacantul francez al lui Real Madrid, Kylian Mbappe, absent de la antrenamentul de marţi, este prezent în lotul convocat pentru meciul din Champions League împotriva lui Manchester City, de miercuri seară, de la ora 22:00.
Mbappe, afectat de o fractură la deget şi accidentat la genunchiul stâng, conform presei spaniole, se află pe lista jucătorilor convocaţi de antrenorul madrilen Xabi Alonso, publicată la începutul după-amiezii.
Kylian Mbappe, în lotul lui Real Madrid pentru meciul cu Manchester City
Însă participarea lui Mbappe la meci rămâne incertă, iar absenţa sa i-ar complica enorm misiunea antrenorului basc, care trebuie să câştige pentru a-şi păstra postul.
Fabrizio Romano a anunțat că Kylian Mbappe își dorește să evolueze în duelul cu Manchester City, în ciuda problemelor cu care s-a confruntat în ultima perioadă.
„Kylian Mbappe a fost convocat pentru Real Madrid vs Manchester City! Chiar dacă resimte disconfort muscular, Mbappe face parte din lotul pentru meciul de astăzi și vrea să fie pe teren”, a transmis jurnalistul italian.
Kylian Mbappe, care a avut un început de sezon excepţional din punct de vedere statistic, cu 25 de goluri în 21 de meciuri în toate competiţiile pentru clubul spaniol, a tras-o după el pe Real Madrid de la sosirea lui Xabi Alonso în această vară.
