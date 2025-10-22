Tragedie în tabăra lui Manchester City. Un suporter de 35 de ani a murit înainte de meciul cu Villarreal - Antena Sport

Jucătorii de la Villarreal și Manchester City, înainte de meci / Profimedia

Un fan al lui Manchester City a decedat în ziua partidei în care “cetățenii” au întâlnit-o pe Villarreal în etapa a treia din Liga Campionilor. Guy Bradshaw, suporterul englezilor, făcuse deplasarea în Spania pentru a merge la meci, însă a fost găsit mort în resortul în care era cazat în primele ore ale zilei de marți, relatează presa engleză.

Fanul formației lui Pep Guardiola era cazat în Benidorm, la puțin peste 200 de kilometri distanță de Villarreal. Vestea legată de moartea lui Bradshaw a generat o reacție și din partea clubului, care a transmis condoleanțe pe rețelele sociale.

Fanul lui Man. City nu a murit în circumstanțe suspecte

Potrivit celor de la Manchester Evening News, cauza morții nu a fost confirmată, însă vărul lui Bradshaw a confirmat că familia a primit vestea că decesul nu are circumstanțe suspecte. Tatăl lui Guy, Martin, trebuia să vină și el la meci pentru a-și petrece timpul alături de fiul său.

“Suntem profund întristați de trecerea în neființă a lui Guy Bradshaw, un suporter al lui City care a murit în mod tragic în Spania înainte de meciul echipei de aseară contra lui Villarreal.

Toată lumea din club transmite condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor în aceste momente grele. Cândva «albastru», întotdeauna «albastru»“, a scris formația din Manchester pe rețelele sociale.