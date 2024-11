Cum a fost surprins Rafael Nadal la meciul Liverpool - Real Madrid! Spectator de lux pe Anfield - Antena Sport

Rafael Nadal, la Liverpool - Real Madrid/ X Rafael Nadal a fost surprins la meciul serii din Champions League, Liverpool – Real Madrid! Spaniolul, recent retras din tenis, a mers pe Anfield pentru a-i susţine pe „galactici”. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Liverpool şi Real Madrid se înfruntă în etapa a cincea a grupei de Champions League. „Cormoranii” sunt neînvinşi în Europa, în acest sezon, iar în Premier League sunt pe primul loc. Rafael Nadal, surprins la meciul Liverpool – Real Madrid La o săptămână după ce a jucat ultimul meci din carieră, Rafael Nadal a mers pe Anfield pentru a-şi susţine echipa de suflet, Real Madrid. Campionul spaniol, ajuns la 38 de ani, a fost surprins zâmbind în tribunele arenei Anfield, cu puţin timp înainte de fluierul de start. Rafael Nadal este un mare fan al lui Real Madrid şi a fost surprins de mai multe ori la meciurile „galacticilor”, din diverse competiţii. ❤️ ¡Nadal está en 𝘼𝙉𝙁𝙄𝙀𝙇𝘿 animando a su Madrid!

Pe Anfield a fost surprins şi Gareth Bale, fostul star al lui Real Madrid. Galezul a marcat o „dublă” fabuloasă împotriva lui Liverpool, în 2018, în finala Champions League, câştigată de „galactici” cu scorul de 3-1.

Real Madrid are nevoie de victorie în confruntarea cu Liverpool, pentru a se apropia de locurile care asigură calificarea directă în optimile Champions League. După primele patru meciuri jucate, trupa lui Carlo Ancelotti are şase puncte, obţinut după victoriile cu Stuttgart şi Dortmund. Campioana Europei a pierdut partidele cu Lille, respectiv AC Milan.

De cealaltă parte, Liverpool a obţinut victorii pe linie în Champions League, singura echipă cu maximum de puncte după patru meciuri jucate. Trupa lui Arne Slot le-a învins pe rând pe AC Milan, Bologna, Leipzig şi Leverkusen. Echipele de start la Liverpool – Real Madrid: Liverpool: Kelleher – Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Jones, Salah, Luis Díaz – Darwin Nuñez. Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy – Camavinga, Modric, Arda Güler, Bellingham – Brahim, Mbappe. Discursul de adio al lui Rafael Nadal, după ultimul meci din carieră Rafael Nadal a jucat ultimul meci din carieră și și-a încheiat oficial cariera la 38 de ani. „Regele zgurii” a trăit clipe emoționante după ce Spania a fost învinsă de Olanda, la Cupa Davis. Organizatorii au pregătit un moment special. Nadal a primit mesaje emoționante de la Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Serena Williams, Andres Iniesta, Raul, David Bekcham și Iker Casillas. „Doamne, cât ne vei lipsi!„, i-a transmis Serena. „Îți mulțumesc mult. Mult succes, prietenul meu„, a fost mesajul lui Djokovic. „Vă mulțumesc (n.r. în timp ce fanii îl aplaudau). Mulțumirile trebuie să le ofer eu, e dificil să încep. Voi începe cu cei care sunt astăzi aici, pentru publicul de aici.

Au fost 20 de ani de carieră profesionistă, m-ați ajutat mereu și în momentele bune, și în momentele mai puțin bune. M-ați încurajat să continui. M-am simțit norocos să primesc atât de multă dragoste, mai ales în Spania. (…)

Am încercat să dau totul în fiecare zi, pentru a fi mai bun, am încercat să fac asta cu respect, cu modestie. Am reușit să obțin ceea ce este cel mai important, să fiu o persoană bună. Voi părăsi lumea tenisului profesionist cu mulți prieteni pe care mi i-am făcut. E greu să îi menționez pe toți, e o masă mare de oameni. Plec cu mulțumirea că am lăsat o moștenire.

Vreau să închei prin a mulțumi familiei mele. Nu m-au dezamăgit niciodată, au fost lângă mine în momentele care păreau imposibile. Când lucrurile nu mergeau bine, m-au ținut cu picioarele pe pământ. Accept cu liniște ceea ce vine și trăiesc cu satisfacția că am făcut tot ce am putut. Am o familie extraordinară!„, a declarat Rafael Nadal, pe teren, potrivit digisport.ro.

