Declaraţia pe care Gigi Becali ar fi şocat să o audă la FCSB: "Am făcut 4.000 de schimbări" - Antena Sport

Carlo Ancelotti a fost enervat la conferinţa de presă atunci când a fost pusă la îndolaiă de către un jurnalist folosirea lui Vinicius Junior în Leganes – Real Madrid 0-3. Starul brazilian s-a rupt şi va lipsi în următoarele 3 săptămâni.

Vinicius Junior venea după meciurile naţionalei Braziliei şi un reporter a susţinut că poate sistemul de rotaţie ar fi putut funcţiona şi Vini ar fi putut fi menajat, mai ales că pentru galactici urma partida uriaşă cu Liverpool, din Champions League.

Carlo Ancelotti şi declaraţia care nu ar avea loc la FCSB

Ancelotti, unul dintre cei mai titraţi antrenori din fotbalul mondial, a venit imediat cu un răspuns care l-ar şoca pe Gigi Becali, dacă ar fi rostit de un tehnician de la FCSB.

„Eu ascult sfaturile, dar am fost antrenor la 1.300 de meciuri, am folosit 1.300 de echipe de start şi am efectuat aproape 4.000 de schimbări. Nimeni nu îmi poate da sfaturi la acest capitol”, a spus Ancelotti, la conferinţa de presă, citat de msn.com.

Vinicius Junior s-a accidentat

Vinicius s-a accidentat în meciul Leganes – Real Madrid 0-3. Brazilianul va lipsi de pe teren între 3 şi 4 săptămâni. Potrivit presei spaniole, superstarul are o leziune la bicepsul femural al piciorului stâng.