"Două meciuri brutale" Inzaghi, în extaz după victoria cu Barcelona: "A fost nevoie de un Inter excepţional" - Antena Sport

Simone Inzaghi, antrenorul lui Inter, a fost în al nouălea cer, după victoria dramatică din returul semifinalelor UEFA Champions League în faţa Barcelonei. După 3-3 pe terenul catalanilor, şi partida de pe San Siro s-a încheiat cu acelaşi scor, după 90 de minute, în urma unei desfăşurări incredibile de scor.

Inter a condus cu 2-0, catalanii au preluat conducerea cu câteva minute înainte de fluierul final, dar Acerbi a trimis dubla în prelungiri. Frattesi a fost apoi eroul nerazzurrilor, cel care a marcat în prima repriză a prelungirilor, şi a obţinut calificarea pentru Inter, care revine în ultimul act.

Simone Inzaghi şi-a scos pălăria în faţa jucătorilor, după Inter – Barcelona 4-3: „Am fost exemplari”

Simone Inzaghi a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, pe care i-a felicitat pentru modul în care au reuşit să obţină calificarea în ultimul act, la capătul unei duble de foc. Antrenorul italian consideră că numai o echipă excepţională, aşa cum a fost Inter în această dublă, ar fi putut să elimine formaţia lui Hansi Flick:

„Am încercat să ne facem jocul cu toate armele şi calităţile noastre. O ştiam pe Barcelona şi ştiam ce trebuie să facem pe teren. Am dat totul şi am reuşit. Am fost exemplari. M-am asigurat că schimbările ne vor ajuta şi am depăşit orice obstacol.

Am întâlnit o echipă puternică. A fost nevoie de un Inter excepţional ca să batem Barcelona. Au fost două meciuri brutale. Băieţii au fost fantastici. Sunt mândru şi fericit să le fiu antrenor. Au dat totul”, a declarat Simone Inzaghi, citat de mundodeportivo.com.