"Îmi trec prin cap cele mai negre gânduri" Vlad Chiricheş, la pământ după FCSB - Shkendija 1-2: "Ceva crunt" - Antena Sport

Vlad Chiricheş, veteranul celor de la FCSB, şi-a găsit cu greu cuvintele, după eliminarea campioanei României din preliminariile Champions League. Shkendija a câştigat şi returul de la Bucureşti şi s-a calificat în turul 3 preliminar Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, campioana României trebuie să îşi îndrepte atenţia către preliminariile Europa League, acolo unde o va întâlnit pe Drita, formaţie din Kosovo.

Vlad Chiricheş, după FCSB – Shkendija 1-2: “E greu să spui ceva acum”

“E dezamăgire mare. Cred că am făcut o primă repriză bună, cu ritm bun. Am avut câteva situaţii bune de a marca şi, poate la… nu ştiu, singura lor oportunitate primim gol din fază fixă. Apoi nu ştiu, a doua repriză a fost ceva crunt, a fost dezamăgitor jocul prestat în repriza a doua.

Prima repriză a fost bună, cu un joc bun, i-am presat, dar nu ştiu de ce în a doua repriză nu am reuşit să mai facem lucrul ăsta. Nu am mai avut un ritm bun, nu am reuşit să le facem pressing. Se pare că nu reuşim să facem jocuri bune în totalitate, să facem rezultate bune.

Acum îmi trec prin cap cele mai negre gânduri posibile şi sunt puţin debusolat. Ca să folosesc un clişeu e oarecum bine că urmează un meci important cu Dinamo, să facem un rezultat bun şi să ne revenim. Dar în seara asta e dezamăgire mare.