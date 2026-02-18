Jose Mourinho, acuze fără precedent după Benfica - Real! "Arbitrul avea o foaie pe care scria exact asta" - Antena Sport

Jose Mourinho a avut o reacţie fără precedent după ce a fost eliminat pentru două galbene în Benfica – Real Madrid 0-1. “The Special One” l-a acuzat pe arbitrul Francois Letexier că ar fi venit pe Da Luz cu temele bine făcute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”De ce să-i pară rău lui Prestianni? Am vorbit cu amândoi. Vinicius mi-a zis ceva, Prestianni mi-a zis altceva. Nu o spun că îl cred 100% pe Prestianni, dar nici nu voi spune că Vinicius mi-a spus adevărul.

Jose Mourinho, acuze fără precedent după Benfica – Real

Am fost eliminat pentru că am spus un lucru care era evident. Arbitrul a avut o foaie de hârtie pe care scria clar Tchouameni, Huijsen și Carreras nu au voie să încaseze cartonașe galbene. Am 1.400 de meciuri pe bancă și știu cum stau lucrurile. Oricum, Real Madrid a meritat victoria.

Nu voi fi pe bancă la retur, nu pot intra în vestiar, nu pot discuta cu echipa, va fi greu, dar asistenții mei vor fi acolo”, a spus Jose Mourinho, după meci.

Jose Mourinho, eliminat în Benfica . Real Madrid

La scorul de 1-0 pentru formația din capitala Spaniei, Benfica a primit o lovitură liberă din marginea careului după un fault comis din spate de Vinicius asupra lui Richard Rios. Brazilianul mai avea un cartonaș galben primit după scandalul de după golul marcat, motiv pentru care Mourinho a cerut a doua sancțiune și implicit eliminarea sud-americanului.