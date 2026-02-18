Jose Mourinho, acuze fără precedent după Benfica - Real! "Arbitrul avea o foaie pe care scria exact asta" - Antena Sport

Jose Mourinho a avut o reacţie fără precedent după ce a fost eliminat pentru două galbene în Benfica – Real Madrid 0-1. “The Special One” l-a acuzat pe arbitrul Francois Letexier că ar fi venit pe Da Luz cu temele bine făcute.
”De ce să-i pară rău lui Prestianni? Am vorbit cu amândoi. Vinicius mi-a zis ceva, Prestianni mi-a zis altceva. Nu o spun că îl cred 100% pe Prestianni, dar nici nu voi spune că Vinicius mi-a spus adevărul.
Jose Mourinho, acuze fără precedent după Benfica – Real
Am fost eliminat pentru că am spus un lucru care era evident. Arbitrul a avut o foaie de hârtie pe care scria clar Tchouameni, Huijsen și Carreras nu au voie să încaseze cartonașe galbene. Am 1.400 de meciuri pe bancă și știu cum stau lucrurile. Oricum, Real Madrid a meritat victoria.
Nu voi fi pe bancă la retur, nu pot intra în vestiar, nu pot discuta cu echipa, va fi greu, dar asistenții mei vor fi acolo”, a spus Jose Mourinho, după meci.
Jose Mourinho, eliminat în Benfica . Real Madrid
La scorul de 1-0 pentru formația din capitala Spaniei, Benfica a primit o lovitură liberă din marginea careului după un fault comis din spate de Vinicius asupra lui Richard Rios. Brazilianul mai avea un cartonaș galben primit după scandalul de după golul marcat, motiv pentru care Mourinho a cerut a doua sancțiune și implicit eliminarea sud-americanului.
Portughezul a început să protesteze vehement, moment în care centralul Francois Letexier a venit la el și i-a dat un “galben”. Mourinho nu a încetat să vocifereze, iar arbitrul francez nu l-a iertat și l-a scos de pe teren, acordându-i al doilea “galben”.
Astfel, Mourinho urmează să rateze meciul retur al acestei “duble”, care va avea loc pe Santiago Bernabeu. O singură dată a mai fost antrenorul Benficăi eliminat într-un meci de UCL, iar atunci era chiar managerul lui Real Madrid, când trupa de pe Bernabeu a dat peste Barcelona în semifinala competiției în 2011.
- Probele folosite de Benfica pentru a-l apăra pe Prestianni în scandalul cu Vinicius. Videoclipul publicat
- Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr: “Am fost ameninţat”
- Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica – Real Madrid: “Rasiștii sunt lași”
- Benfica – Real Madrid 0-1. Revanșă cu scandal pentru „los blancos”. Vinicius, inamicul numărul 1 la Lisabona. Rezultatele serii
- Jose Mourinho, eliminat din Benfica – Real Madrid după ce a văzut două “galbene” în câteva secunde