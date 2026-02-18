Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica - Real Madrid: "Rasiștii sunt lași" - Antena Sport

Vinicius a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după fluierul final din Benfica – Real Madrid, meci care a fost marcat de un scandal în care brazilianul a acuzat că a fost abuzat rasial. Sud-americanul a făcut referire în textul său la Gianluca Prestianni, fotbalistul portughezilor care i-ar fi acuzat cuvinte deplorabile și l-ar fi făcut “maimuță”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vinicius a marcat un gol superb în meciul dintre Benfica și Real Madrid, însă reușita sa a fost umbrită de ce s-a întâmplat imediat după, atunci când a fost activat protocolul anti-rasism. Brazilianul i-a transmis centralului Francois Letexier că unul dintre adversarii săi, Prestianni, i-a adresat insulte rasiste după ce a celebrat reușita sa la colțul terenului, în fața fanilor portughezi.

Vinicius reclamă rasismul după scandalul de pe da Luz

În urma incidentului care a făcut ca meciul să se oprească timp de 10 minute, singurul jucător care s-a ales cu o sancțiune a fost chiar Vinicius, care a primit un “galben” pentru celebrarea sa.

La scurt timp după victoria Realului de pe Estadio da Luz, superstarul de pe Bernabeu a venit cu un mesaj manifest pe rețelele sociale, prin care l-a atacat pe Gianluca Prestianni, jucător care și-a pus tricoul peste gură atunci când se afla în schimbul de replici cu fotbalistul “blanco”.

“Rasiştii sunt, mai presus de toate, laşi. Trebuie să îşi pună tricoul peste gură ca să arate cât de slabi sunt, dar au protecţia celor care, teoretic, au obligaţia să îi pedepsească. Nimic din ce s-a întâmplat azi nu e nou în viața mea sau a echipei mele.