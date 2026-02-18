Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica - Real Madrid: "Rasiștii sunt lași" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica – Real Madrid: “Rasiștii sunt lași”

Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica – Real Madrid: “Rasiștii sunt lași”

Andrei Nicolae Publicat: 18 februarie 2026, 8:23

Comentarii
Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica – Real Madrid: Rasiștii sunt lași

Vinicius, în timpul scandalului din Benfica - Real Madrid / Profimedia

Vinicius a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după fluierul final din Benfica – Real Madrid, meci care a fost marcat de un scandal în care brazilianul a acuzat că a fost abuzat rasial. Sud-americanul a făcut referire în textul său la Gianluca Prestianni, fotbalistul portughezilor care i-ar fi acuzat cuvinte deplorabile și l-ar fi făcut “maimuță”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vinicius a marcat un gol superb în meciul dintre Benfica și Real Madrid, însă reușita sa a fost umbrită de ce s-a întâmplat imediat după, atunci când a fost activat protocolul anti-rasism. Brazilianul i-a transmis centralului Francois Letexier că unul dintre adversarii săi, Prestianni, i-a adresat insulte rasiste după ce a celebrat reușita sa la colțul terenului, în fața fanilor portughezi.

Vinicius reclamă rasismul după scandalul de pe da Luz

În urma incidentului care a făcut ca meciul să se oprească timp de 10 minute, singurul jucător care s-a ales cu o sancțiune a fost chiar Vinicius, care a primit un “galben” pentru celebrarea sa.

La scurt timp după victoria Realului de pe Estadio da Luz, superstarul de pe Bernabeu a venit cu un mesaj manifest pe rețelele sociale, prin care l-a atacat pe Gianluca Prestianni, jucător care și-a pus tricoul peste gură atunci când se afla în schimbul de replici cu fotbalistul “blanco”.

Rasiştii sunt, mai presus de toate, laşi. Trebuie să îşi pună tricoul peste gură ca să arate cât de slabi sunt, dar au protecţia celor care, teoretic, au obligaţia să îi pedepsească. Nimic din ce s-a întâmplat azi nu e nou în viața mea sau a echipei mele.

Reclamă
Reclamă

Am primit un cartonaș galben pentru că am celebrat un gol. Încă nu înțeleg de ce. Pe de altă ăarte, a fost un protocol executat prost care nu a servit niciunui scop. Nu îmi place să apar în astfel de situații, mai ales după o vicorie uriașă și când titlurile ar trebui să fie despre Real Madrid, dar e necesar“, a scris brazilianul pe rețelele sociale.

Potrivit lui Vinicius și lui Mbappe, Prestianni l-ar fi numit “maimuță” pe brazilian, acuzație care e greu de demonstrat, pentru că argentinianul de la Benfica avea tricoul tras peste gură în majoritatea timpului în care se contra cu brazilianul.

Zonele în care zăpada va atinge jumătate de metru. Vântul va bate cu aproape 100 km/hZonele în care zăpada va atinge jumătate de metru. Vântul va bate cu aproape 100 km/h
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
Observator
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
La ce oră vine, de fapt, Gâlcă la antrenamente. Suporterii nu sunt deloc mulțumiți de ce se întâmplă la echipă
Fanatik.ro
La ce oră vine, de fapt, Gâlcă la antrenamente. Suporterii nu sunt deloc mulțumiți de ce se întâmplă la echipă
8:02
Jose Mourinho, acuze fără precedent după Benfica – Real! “Arbitrul avea o foaie pe care scria exact asta”
0:02
Benfica – Real Madrid 0-1. Revanșă cu scandal pentru „los blancos”. Vinicius, inamicul numărul 1 la Lisabona. Rezultatele serii
23:55 17 feb.
Jose Mourinho, eliminat din Benfica – Real Madrid după ce a văzut două “galbene” în câteva secunde
23:24 17 feb.
Scandal la Benfica – Real Madrid. Meciul s-a oprit după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial
23:13 17 feb.
Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice
22:53 17 feb.
Cele trei minute ale lui Jean Vlădoiu la Mondialul american: singurul român supărat și fără primă
Vezi toate știrile
1 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 2 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 3 Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la Dubai după 34 de minute! Va juca pentru sferturi împotriva numărului 7 WTA 4 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia 5 Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti 6 Rușine istorică pentru Juventus în UEFA Champions League! Nu s-a mai întâmplat de 67 de ani
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea