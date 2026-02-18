Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica - Real Madrid: "Rasiștii sunt lași" - Antena Sport

Vinicius a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după fluierul final din Benfica – Real Madrid, meci care a fost marcat de un scandal în care brazilianul a acuzat că a fost abuzat rasial. Sud-americanul a făcut referire în textul său la Gianluca Prestianni, fotbalistul portughezilor care i-ar fi acuzat cuvinte deplorabile și l-ar fi făcut “maimuță”.
Vinicius a marcat un gol superb în meciul dintre Benfica și Real Madrid, însă reușita sa a fost umbrită de ce s-a întâmplat imediat după, atunci când a fost activat protocolul anti-rasism. Brazilianul i-a transmis centralului Francois Letexier că unul dintre adversarii săi, Prestianni, i-a adresat insulte rasiste după ce a celebrat reușita sa la colțul terenului, în fața fanilor portughezi.
Vinicius reclamă rasismul după scandalul de pe da Luz
În urma incidentului care a făcut ca meciul să se oprească timp de 10 minute, singurul jucător care s-a ales cu o sancțiune a fost chiar Vinicius, care a primit un “galben” pentru celebrarea sa.
La scurt timp după victoria Realului de pe Estadio da Luz, superstarul de pe Bernabeu a venit cu un mesaj manifest pe rețelele sociale, prin care l-a atacat pe Gianluca Prestianni, jucător care și-a pus tricoul peste gură atunci când se afla în schimbul de replici cu fotbalistul “blanco”.
“Rasiştii sunt, mai presus de toate, laşi. Trebuie să îşi pună tricoul peste gură ca să arate cât de slabi sunt, dar au protecţia celor care, teoretic, au obligaţia să îi pedepsească. Nimic din ce s-a întâmplat azi nu e nou în viața mea sau a echipei mele.
Am primit un cartonaș galben pentru că am celebrat un gol. Încă nu înțeleg de ce. Pe de altă ăarte, a fost un protocol executat prost care nu a servit niciunui scop. Nu îmi place să apar în astfel de situații, mai ales după o vicorie uriașă și când titlurile ar trebui să fie despre Real Madrid, dar e necesar“, a scris brazilianul pe rețelele sociale.
🚨 BREAKING: Vinicius Jr statement.
“Racists are, above all, cowards. They need to put their shirts in their mouths to show how weak they are”.
“But they have the protection of others who, theoretically, have an obligation to punish them”.
Potrivit lui Vinicius și lui Mbappe, Prestianni l-ar fi numit “maimuță” pe brazilian, acuzație care e greu de demonstrat, pentru că argentinianul de la Benfica avea tricoul tras peste gură în majoritatea timpului în care se contra cu brazilianul.
