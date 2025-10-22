Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Reușită cu noroc în meciul cu Juventus - Antena Sport

Închide meniul
Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Reușită cu noroc în meciul cu Juventus

Publicat: 22 octombrie 2025, 23:47

Jude Bellingham a marcat în Real Madrid - Juventus/ Profimedia

Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Starul englez de 22 de ani a marcat, cu noroc, în duelul „de foc” cu Juventus din etapa a treia a grupei de Champions League. 

Jude Bellingham a deschis scorul în duelul cu „Bătrâna Doamnă” în minutul 58. El a punctat cu o reluare din fața porții, la care portarul italienilor, Di Gregorio, nu a avut nicio șansă. 

Jude Bellingham a marcat în Real Madrid – Juventus 

Înainte ca Jude Bellingham să marcheze, Vinicius a reușit o fază spectaculoasă în careul lui Juventus. Starul brazilian a trecut de trei adversari și a șutat la colțul lung, lovind bara. Mingea a ricoșat în fața porții iar Jude Bellingham a fost pe fază și a punctat de lângă Lloyd Kelly. 

Jude Bellingham a reușit astfel că marcheze primul gol la Real Madrid după o pauză de patru luni. El reușea să marcheze ultima dată în duelul cu Pachuca, de la Campionatul Mondial al Cluburilor. 

Starul englez a ratat startul sezonului, după operația la umăr suferită după Mondialul Cluburilor. El a ratat patru partide din La Liga și meciul cu Marseille din prima rundă din Champions League, meci câștigat de „galactici” cu 2-1. 

Bellingham a zâmbit din nou după mai multe evoluții șterse, care nu-i arătau nivelul. Englezul s-a chinuit, dar s-a întors. Tribuna a putut să cânte din nou ‘Hey Jude!’, în timp ce jucătorul din Birmingham își deschidea brațele în celebrarea lui tipică”, au notat spaniolii de la marca.com, imediat după ce Jude Bellingham a marcat în Real Madrid – Juventus. 

