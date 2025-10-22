Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Reușită cu noroc în meciul cu Juventus - Antena Sport

Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Starul englez de 22 de ani a marcat, cu noroc, în duelul „de foc” cu Juventus din etapa a treia a grupei de Champions League.
Jude Bellingham a deschis scorul în duelul cu „Bătrâna Doamnă” în minutul 58. El a punctat cu o reluare din fața porții, la care portarul italienilor, Di Gregorio, nu a avut nicio șansă.
Jude Bellingham a marcat în Real Madrid – Juventus
Înainte ca Jude Bellingham să marcheze, Vinicius a reușit o fază spectaculoasă în careul lui Juventus. Starul brazilian a trecut de trei adversari și a șutat la colțul lung, lovind bara. Mingea a ricoșat în fața porții iar Jude Bellingham a fost pe fază și a punctat de lângă Lloyd Kelly.
JUDE BELLINGHAM SCORES HIS FIRST GOAL OF THE SEASON!
HE’S BACK 🔥 pic.twitter.com/19xnoWISj0
— ESPN FC (@ESPNFC) October 22, 2025
Jude Bellingham a reușit astfel că marcheze primul gol la Real Madrid după o pauză de patru luni. El reușea să marcheze ultima dată în duelul cu Pachuca, de la Campionatul Mondial al Cluburilor.
Starul englez a ratat startul sezonului, după operația la umăr suferită după Mondialul Cluburilor. El a ratat patru partide din La Liga și meciul cu Marseille din prima rundă din Champions League, meci câștigat de „galactici” cu 2-1.
„Bellingham a zâmbit din nou după mai multe evoluții șterse, care nu-i arătau nivelul. Englezul s-a chinuit, dar s-a întors. Tribuna a putut să cânte din nou ‘Hey Jude!’, în timp ce jucătorul din Birmingham își deschidea brațele în celebrarea lui tipică”, au notat spaniolii de la marca.com, imediat după ce Jude Bellingham a marcat în Real Madrid – Juventus.
- Real Madrid – Juventus 0-0. Seară de foc în Champions League. Bayern, Liverpool și Chelsea fac spectacol
- Lennart Karl l-a depășit pe Toni Kroos după golul marcat în Bayern – Brugge. Reușită de senzație pentru puștiul bavarezilor
- Tragedie în tabăra lui Manchester City. Un suporter de 35 de ani a murit înainte de meciul cu Villarreal
- Jose Mourinho nu vrea să mai audă de Istvan Kovacs: “Unde l-am găsit și pe ăsta?”
- Cristi Chivu a surprins pe toată lumea și a lămurit situația: “Nu mi-a venit alt cuvânt, sunt român”