Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Reușită cu noroc în meciul cu Juventus - Antena Sport

Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Starul englez de 22 de ani a marcat, cu noroc, în duelul „de foc” cu Juventus din etapa a treia a grupei de Champions League.

Jude Bellingham a deschis scorul în duelul cu „Bătrâna Doamnă” în minutul 58. El a punctat cu o reluare din fața porții, la care portarul italienilor, Di Gregorio, nu a avut nicio șansă.

Jude Bellingham a marcat în Real Madrid – Juventus

Înainte ca Jude Bellingham să marcheze, Vinicius a reușit o fază spectaculoasă în careul lui Juventus. Starul brazilian a trecut de trei adversari și a șutat la colțul lung, lovind bara. Mingea a ricoșat în fața porții iar Jude Bellingham a fost pe fază și a punctat de lângă Lloyd Kelly.

JUDE BELLINGHAM SCORES HIS FIRST GOAL OF THE SEASON!

HE’S BACK 🔥 pic.twitter.com/19xnoWISj0

— ESPN FC (@ESPNFC) October 22, 2025

Jude Bellingham a reușit astfel că marcheze primul gol la Real Madrid după o pauză de patru luni. El reușea să marcheze ultima dată în duelul cu Pachuca, de la Campionatul Mondial al Cluburilor.